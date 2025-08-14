Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „RUȘII au distrus toate centrele de rachete cu rază lungă și sisteme patriot din Ucraina noaptea trecută”

Ion Cristoiu: „RUȘII au distrus toate centrele de rachete cu rază lungă și sisteme patriot din Ucraina noaptea trecută”

Serdaru Mihaela
15 aug. 2025, 00:03, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „RUȘII au distrus toate centrele de rachete cu rază lungă și sisteme patriot din Ucraina noaptea trecută

Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă din 14 august 2025 vorbește despre perspectiva unui armistițiu în conflictul din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu explică că rușii, care de regulă avansează lent, au făcut unele mutări recente pentru a sparge un zid de apărare și pentru a avea poziții avansate importante înaintea armistițiului. Cristoiu subliniază că Rusia știe că va fi un armistițiu, dar armata rusă se va găsi deja în poziții strategice când încetarea focului va intra în vigoare, ceea ce poate avantaja Moscova în negocieri sau situații ulterioare.

„Că va fi un armistițiu, aici vreau să ajung, se vede harta. Rușii au spart zidul de apărare. Și ei știu că va fi armistițiu, dar când se face armistițiu, ei sunt acolo, da? Adică sunt cu tunurile pe Kiev” , spune publicistul.

Ion Cristoiu mai afirmă că există o dispută în coaliția occidentală, unii americani fiind reticenți să continue implicarea, ca urmare a intereselor politice interne, în special legate de Trump, care nu dorește finanțarea continuă a războiului.

„În cadrul coaliției, o parte din americani au zis, nu ieșim din joc (…) Nu e o prostie că Trump e tras pe sfoară. Are interesul să nu mai finanțeze acest război. Și atunci, propunerea pe care se va merge, va fi armistițiu, nu negocierea” , spune Ion Cristoiu.

Mediafax
