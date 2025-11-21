Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Scenariul din DOSARUL lui Georgescu ar fi respins de orice casă de filme”

Ion Cristoiu: „Scenariul din DOSARUL lui Georgescu ar fi respins de orice casă de filme”

Serdaru Mihaela
21 nov. 2025, 07:30, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu, în emisiunea lui Marius Tucă din 20 noiembrie 2025, a comentat despre un presupus plan de lovitură de stat legat de Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu a spus că, din rechizitoriul oficial, rezultă discutarea unui plan al lui Georgescu și a unui grup de circa douăzeci de persoane care ar fi încercat să organizeze o demonstrație ce ar fi putut degenera într-o răsturnare a ordinii constituționale. Georgescu ar fi comunicat către Anca Alexandrescu despre anularea alegerilor, semnal ce ar fi fost interpretat drept începutul acțiunii.

Ion Cristoiu: „Pe data de 7  când a început… Călin Georgescu, văzând el, că s-au anulat alegerile, putea să gândească, că le va câștiga pe următoarele, având încredere în democrația română. Au hotărât să pună la cale o lovitură de stat și lovitura de stat consta în următoarele, după proza lui. Călin Georgescu se ducea la Anca Alexandrescu și s-a și dus acolo, spunea că alegerile s-au anulat, așa, da? Acesta pentru Potra era un semnal. El cu încă, nu știu câți erau, vreo douăzeci de inși aveau în mașină niște pognitori”

Marius Tucă: „Acela era un pistol cu bile care era defect”

În final, a indicat că nu există dovezi clare că Georgescu ar fi organizat în mod direct demonstrația și că acuzațiile conform cărora ar fi fost omul Rusiei nu sunt susținute de probe concludente.

„E greu de crezut că Serviciul SRI nu avea informatori Deci, rezultă că nu l-ascultau pe Călin Georgescu. Eu spun așa, deci nu era nimic. El este acuzat că e omul rușilor, nici o umbră de suspiciune nu l-ascultă, că dacă l-ar fi ascultat ar fi aflat”, conchide Ion Cristoiu

