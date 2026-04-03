Ion Cristoiu: „Strâmtoarea Ormuz poate să fie evitată prin intermediul rutei arctice”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre alternativele la Strâmtoarea Ormuz în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Invitatul a spus că schimbările climatice au deschis noi rute comerciale, care pot reduce dependența de zonele de conflict.

Cristoiu a explicat că, spre deosebire de trecut, transportul global funcționează pe rute rapide și eficiente, iar apariția unor noi trasee schimbă echilibrul economic.

Ion Cristoiu: „A ieșit la iveală o altă rută”

Scriitorul a spus că topirea ghețurilor a făcut posibilă utilizarea unei rute prin Oceanul Arctic, care reduce semnificativ timpul de transport între Asia și Europa. Această schimbare este una majoră pentru comerțul global.

„Există deja o mare posibilitate, o rută care crește acum, ruta arctică. Marea problemă în această circulație globală, că nu mai e ca pe vremuri. Marco Polo s-a dus, a durat doi ani până a ajuns în China. Acum e o rută. Se pleacă din Singapore, Corea de Sud sau din China….. Dezghețarea, schimbarea climei, a scos la nivelă o altă rută. Prin Oceanul Înghețat de Nord.”, spune el.

Noua rută reduce timpul la jumătate

Ion Cristoiu a subliniat că această rută poate reduce durata transportului aproape la jumătate, comparativ cu traseele deja cunoscute. El a menționat și importanța strategică a zonelor din apropierea acestei rute.