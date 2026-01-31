Ion Cristoiu: „Trebuie să înțelegem dacă ruptura de America este temporară sau definitivă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a discutat despre tensiunile dintre Europa și America, întrebându-se dacă această rupere este definitivă sau doar temporară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu compară sarcastic tensiunile dintre America și Europa cu o ruptură între doi parteneri, punând evenimentele în perspectiva unui divorț.

„E exagerat război. Încă nu s-a ajuns la bătălie. El a aruncat-o pe ea în stradă și, după un moment, asta e Europa, el e America, a dat-o în stradă și, după un moment în care ea s-a întrebat „Aoleu, ce mă fac?”, Europa a început să-și caute și ea un altul.”

De asemenea, Cristoiu susține că actualele tensiuni ar putea, pe de o parte, să fie un rezultat al acțiunilor administrației Trump, iar în cazul acesta poziția noastră ar fi una favorabilă. Pe de altă parte, s-ar putea ca acesta să fi fost, pur și simplu, momentul destrămării acestei alianțe.