Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Trebuie să înțelegem dacă ruptura de America este temporară sau definitivă”

Ion Cristoiu: „Trebuie să înțelegem dacă ruptura de America este temporară sau definitivă”

Malina Maria Fulga
31 ian. 2026, 08:00, Marius Tucă Show

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a discutat despre tensiunile dintre Europa și America, întrebându-se dacă această rupere este definitivă sau doar temporară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu compară sarcastic tensiunile dintre America și Europa cu o ruptură între doi parteneri, punând evenimentele în perspectiva unui divorț.

„E exagerat război. Încă nu s-a ajuns la bătălie. El a aruncat-o pe ea în stradă și, după un moment, asta e Europa, el e America, a dat-o în stradă și, după un moment în care ea s-a întrebat „Aoleu, ce mă fac?”, Europa a început să-și caute și ea un altul.”

De asemenea, Cristoiu susține că actualele tensiuni ar putea, pe de o parte, să fie un rezultat al acțiunilor administrației Trump, iar în cazul acesta poziția noastră ar fi una favorabilă. Pe de altă parte, s-ar putea ca acesta să fi fost, pur și simplu, momentul destrămării acestei alianțe.

„Aș vrea să iau rând pe rând toate personalitățile, să le întreb, și încep cu tine: Credeți că ce se întâmplă acum între Europa și America e temporar sau e definitiv? Păi e foarte important. Ori e temporar, fiind datorat sau din cauza lui Trump, și atunci noi facem bine că suntem acolo. Această destrămare a alianței tu o pui pe seama oamenilor. Este o destrămare, nu, o prăbușire a unei alianțe, pur și simplu. Principala cauză este că nicio alianță nu mai supraviețuiește victoriei. Gata.”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Interesul american nu este pentru România, dar este interes pentru regiune”
07:32
Dan Dungaciu: „Interesul american nu este pentru România, dar este interes pentru regiune”
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Maia Sandu va fi președintele României. În cadrul negocierilor de unire, unul dintre președinți va trebui să renunțe”
07:00
Ion Cristoiu: „Maia Sandu va fi președintele României. În cadrul negocierilor de unire, unul dintre președinți va trebui să renunțe”
EXCLUSIV Valentin Stan: Serviciile de Informații daneze au anunțat în 2025 care este pericolul rusesc și chinezesc din jurul Groenlandei
06:30
Valentin Stan: Serviciile de Informații daneze au anunțat în 2025 care este pericolul rusesc și chinezesc din jurul Groenlandei
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Tinerii ucraineni ajung în România că să scape de încorporare”
06:00
Ion Cristoiu: „Tinerii ucraineni ajung în România că să scape de încorporare”
VIDEO Ion Cristoiu: „India a fost sancționată de americani că alimentează mașinăria de război a lui Putin, iar Europa a semnat un acord comercial”
11:30
Ion Cristoiu: „India a fost sancționată de americani că alimentează mașinăria de război a lui Putin, iar Europa a semnat un acord comercial”
ACTUALITATE Natalia Morari: „Majoritatea covârșitoare din Rep. Moldova este împotriva unirii cu România”
11:00
Natalia Morari: „Majoritatea covârșitoare din Rep. Moldova este împotriva unirii cu România”
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni 😢
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Într-o comună cu 166 de locuitori, fără apă, edilul face naveta cu un elicopter de 800.000 de dolari. Populația se dublează în anii electorali
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cercetătorii brazilieni au făcut o descoperire importantă în lupta cu unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer
ACTUALITATE 31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45
07:15
31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45
AUTO Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
07:02
Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
RĂZBOI Dronele termice de pe frontul ucrainean, semnal de alarmă pentru NATO. „Nu este clar de ce ar fi nevoie pentru a zgudui letargia actuală a puterilor occidentale”
07:00
Dronele termice de pe frontul ucrainean, semnal de alarmă pentru NATO. „Nu este clar de ce ar fi nevoie pentru a zgudui letargia actuală a puterilor occidentale”
METEO Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București
06:33
Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București
Misterul donatorilor anonimi din campania lui Nicușor Dan. În România Onestă, nici până în ziua de azi nu știm cine i-a donat președintelui peste 9 milioane de euro pentru campania de anul trecut
06:00
Misterul donatorilor anonimi din campania lui Nicușor Dan. În România Onestă, nici până în ziua de azi nu știm cine i-a donat președintelui peste 9 milioane de euro pentru campania de anul trecut

Cele mai noi

Trimite acest link pe