Prima pagină » Știri politice » Adrian Năstase analizează impactul alegerilor din SUA asupra relației României cu Administrația Trump. Fostul premier consideră victoria democraților o „sancțiune” la adresa liderului de la Casa Albă

Adrian Năstase analizează impactul alegerilor din SUA asupra relației României cu Administrația Trump. Fostul premier consideră victoria democraților o „sancțiune” la adresa liderului de la Casa Albă

Ruxandra Radulescu
Adrian Năstase analizează impactul alegerilor din SUA asupra relației României cu Administrația Trump. Fostul premier consideră victoria democraților o
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul premier Adrian Năstase a comentat rezultatul alegerilor pentru Congresul Statelor Unite și este de părere că victoria democraților reprezintă un semnal clar din partea cetățenilor americani pentru administrația Trump. Potrivit lui Năstase, populația l-a sancționat pe liderul de la Casa Albă pentru problemele economice, implicarea SUA în războiul din Iran, precum și alte politici controversate. Totodată, fostul demnitar explică efectul pe care rezultatele electorale le-ar putea avea asupra relației României cu Statele Unite.

„Există momente în care alegătorii îi reamintesc unui conducător că țara nu este proprietatea lui. Și, cu atât mai puțin, lumea întreagă. Donald Trump a primit o sancțiune severă”, spune Adrian Năstase într-o postare pe blogul său.

„Au fost sancționate și excesele, exagerările, amenințările”

Acesta argumentează că „amploarea înfrângerii republicane” a avut ca principal motiv „excesele” politice ale liderului de la Casa Albă, care au dus la tensiuni atât în plan intern, cât și extern.

„Surpriza este amploarea înfrângerii republicane. […] În lectura mea, au fost sancționate și excesele. Exagerările, amenințările, imprevizibilitatea, tentația de a trata instituțiile drept accesorii ale voinței prezidențiale. Încercarea de a transforma superioritatea militară și economică a Statelor Unite într-un drept de dispoziție asupra celorlalți.

Costul vieții și nemulțumirile economice au cântărit greu, alături de războiul din Iran și de evaluarea activității administrației”, punctează Adrian Năstase.

Tendințele expansioniste ale administrației Trump față de Groenlanda, inițiativă pe care liderul de la Casa Albă a tratat-o ca pe o „tranzacție imobiliară”, și criza la nivel NATO care a urmat, au afectat  încrederea electoratului american în Donald Trump, mai subliniază fostul premier.

„Nu pot să uit abordarea referitoare la Groenlanda. Trump părea că vrea să o bage în buzunar ca pe o minge de golf. Un teritoriu, o populație, o istorie și suveranitatea unui aliat deveneau elementele unei tranzacții imobiliare. Amenințările privind preluarea insulei au provocat o criză în interiorul NATO”, notează Adrian Năstase.

„Acest cult al personalității a ajuns la un nivel jenant inclusiv pentru republicani”

Fostul premier român consideră că președintele Donald Trump promovează un „cult al personalității”, care mai degrabă îi dăunează imaginii politice.

„A urmat febra redenumirilor. Golful Mexic a devenit, pentru uzul autorităților federale americane, „Golful Americii”.

Nici Centrul Kennedy nu a scăpat de nevoia prezidențială de autoglorificare. Tentativa de a-i adăuga numele lui Trump a generat contestări și intervenția justiției.

În opinia mea, acest cult al personalității a ajuns la un nivel jenant inclusiv pentru republicanii care mai păstrează respectul pentru tradiția instituțională a propriului partid.

Iar promisiunea de a acorda fiecărui cetățean american adult 5.000 de dolari dacă republicanii păstrează Congresul a dus campania într-o zonă de vulgaritate politică greu de ignorat”, mai spune Adrian Năstase.

În analiza sa, Adrian Năstase a făcut aluzie și la reacția fostului președinte, Traian Băsescu, la înfrângerea republicanilor când l-a numit pe Donald Trump „o rață șchioapă”.

„Înseamnă rezultatul electoral că Trump a devenit o „rață șchioapă”, cum afirmă același Băsescu? Formula descrie, de regulă, un lider aflat spre sfârșitul mandatului, cu influență în scădere. Politic, întrebarea este justificată. Instituțional, președintele american păstrează însă puteri considerabile”, mai precizează fostul prim-ministru.

Adrian Năstase analizează impactul alegerilor din SUA asupra României, Europei și Rusiei

Totodată, Adrian Năstase comentează și ce impact ar putea avea rezultatul alegerilor pentru Congresul american asupra Europei, Rusiei și, desigur, asupra României.

  • „Pentru Europa, rezultatul oferă o oportunitate, dar ar fi periculos să producă o nouă somnolență strategică. Europenii au nevoie de capacitate de apărare, de energie accesibilă, de industrie și de o voce proprie. Nu își pot organiza viitorul așteptând ca alegătorii americani să le rezolve periodic problemele.
  • Pentru Rusia, perspectiva unor aranjamente negociate exclusiv cu președintele american se complică. Un Congres de altă culoare poate crește costul politic al concesiilor și poate susține alte priorități privind Ucraina. Rezultatul nu garantează pacea și nici nu închide calea negocierilor. Sper să reducă tentația de a hotărî soarta altora fără participarea lor.
  • Pentru România, ar fi timpul să abandonăm reflexul politic exprimat atât de plastic prin metafora „marelui licurici”. Parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie cultivat serios, prin relații cu administrația, cu ambele partide și cu instituțiile americane. El cere demnitate, competență și capacitatea de a formula interese românești.”, explică Năstase.

„Oricât de mare ar fi „licuriciul”, lumina lui nu suspendă dreptul celorlalți de a exista”

În închidere, Năstase avertizează că România trebuie să-și consolideze politica externă și, în același timp, să-și apere interesele naționale.

„Avem nevoie de o politică externă activă, care să înțeleagă schimbările și să construiască opțiuni. Securitatea Mării Negre, Republica Moldova, investițiile și cooperarea economică reclamă muncă diplomatică, nu admirație necondiționată pentru ocupantul temporar al Casei Albe.

Votul american oferă speranța că excesele pot fi temperate. Rămâne de văzut câtă voință va avea noul Congres să-și exercite puterile.

Oricât de mare ar fi „licuriciul”, lumina lui nu suspendă dreptul celorlalți de a exista”, a mai precizat Adrian Năstase.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DECIZIEPremierul Luca Niculescu a numit nouă secretari de stat în mai multe ministere. Cinci dintre aceștia revin în Guvern după demisiile din aprilie
22:48
Premierul Luca Niculescu a numit nouă secretari de stat în mai multe ministere. Cinci dintre aceștia revin în Guvern după demisiile din aprilie
REACȚIECe se întâmplă cu prezența militară americană în România. Anunțul ministrului de Externe după întâlnirea cu Elbridge Colby, numărul 2 din Pentagon
21:59
Ce se întâmplă cu prezența militară americană în România. Anunțul ministrului de Externe după întâlnirea cu Elbridge Colby, numărul 2 din Pentagon
FLASH NEWSAdrian Câciu denunță „gaura lui Bolojan” de 12 miliarde de euro din PNRR. Fostul ministru al Finanțelor avertizează că deficitul bugetar ar putea crește cu aproape 1% din PIB
21:48
Adrian Câciu denunță „gaura lui Bolojan” de 12 miliarde de euro din PNRR. Fostul ministru al Finanțelor avertizează că deficitul bugetar ar putea crește cu aproape 1% din PIB
SCANDALOSCentura lui Bolojan, construită printre case, declarată ilegală de justiție după plângerile locuitorilor. Actul de mediu care a stat la baza ei a fost anulat
20:54
Centura lui Bolojan, construită printre case, declarată ilegală de justiție după plângerile locuitorilor. Actul de mediu care a stat la baza ei a fost anulat
CONTROVERSĂImaginea zilei. Instalație electrică improvizată la Cotroceni, chiar la picioarele ambasadorului american și a adjunctului Pentagonului, în timpul unei întâlniri oficiale cu Nicușor Dan. Cabluri și prelungitoare, pe sub masa discuțiilor
20:39
Imaginea zilei. Instalație electrică improvizată la Cotroceni, chiar la picioarele ambasadorului american și a adjunctului Pentagonului, în timpul unei întâlniri oficiale cu Nicușor Dan. Cabluri și prelungitoare, pe sub masa discuțiilor
FLASH NEWSMinistrul Fondurilor Europene, Alexandru Ghigiu, a scos la iveală erori grave în comunicarea fostului ministru Pîslaru cu Comisia Europeană: rapoarte întocmite după alte reguli decât cele impuse de Comisie și documente lipsă.
20:09
Ministrul Fondurilor Europene, Alexandru Ghigiu, a scos la iveală erori grave în comunicarea fostului ministru Pîslaru cu Comisia Europeană: rapoarte întocmite după alte reguli decât cele impuse de Comisie și documente lipsă.
Mediafax
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
Digi24
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
Cancan.ro
Roxana Vașniuc, acuzații GRAVE la adresa fostului soț. Motivul pentru care vedeta nu își poate vedea fiica
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Adevarul
Grindeanu a intrat deja în conflict cu un ministru tehnocrat. Suspiciuni de „bolojenism” SURSE
Mediafax
Pleacă sau rămân militarii americani în România? Ce a aflat ministrul de Externe de la omul lui Trump de la Pentagon
Click
Oana Lis, revoltată după ce a primit factura la curent. Cât are de plată. „Ce nervi am”
Digi24
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Ce se întâmplă doctore
Diabetul nu afectează doar pancreasul. 7 organe pe care le poate afecta în tăcere, dacă lași glicemia să crească
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Mumiile incașe dezvăluie drogurile utilizate în timpul sacrificiilor umane
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
ALEGERI ÎN SUAPrimul discurs al lui Hakeem Jeffries, democratul care ar putea deveni primul președinte de culoare al Camerei Reprezentanților: „Vom încheia războiul nesăbuit cu Iranul și vom opri tarifele lui Trump care au dus la creșterea costurilor pentru americani”
23:01
Primul discurs al lui Hakeem Jeffries, democratul care ar putea deveni primul președinte de culoare al Camerei Reprezentanților: „Vom încheia războiul nesăbuit cu Iranul și vom opri tarifele lui Trump care au dus la creșterea costurilor pentru americani”
MARIUS TUCĂ SHOWIon Cristoiu susține că Zelenski a fost principalul agent electoral al democraților: „A dat vreo șase-șapte interviuri în presa americană”
23:01
Ion Cristoiu susține că Zelenski a fost principalul agent electoral al democraților: „A dat vreo șase-șapte interviuri în presa americană”
FLASH NEWSZece ofițeri de poliție au fost reținuți în Serbia pentru torturarea protestatarilor după tragedia de la Novi Sad
22:59
Zece ofițeri de poliție au fost reținuți în Serbia pentru torturarea protestatarilor după tragedia de la Novi Sad
ALEGERI ÎN SUASchimb de replici dintre Donald Trump și Abdul El-Sayed, primul senator musulman din istoria SUA: „Va trebui să treacă printr-un detector de metale pentru a i se permite accesul în Senat” / „Pentru tine, voi fi senatorul Mohamed, frate”
22:43
Schimb de replici dintre Donald Trump și Abdul El-Sayed, primul senator musulman din istoria SUA: „Va trebui să treacă printr-un detector de metale pentru a i se permite accesul în Senat” / „Pentru tine, voi fi senatorul Mohamed, frate”
FLASH NEWSCancelarul german Friedrich Merz susține că Trump nu își va schimba modul de guvernare după înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA
22:34
Cancelarul german Friedrich Merz susține că Trump nu își va schimba modul de guvernare după înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA
NEWS ALERTTrump, la prima apariție publică după înfrângerea republicanilor în alegeri. „Războiul din Iran se termină când vreau eu”
22:33
Trump, la prima apariție publică după înfrângerea republicanilor în alegeri. „Războiul din Iran se termină când vreau eu”

Cele mai noi

Trimite acest link pe