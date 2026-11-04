Adrian Năstase analizează impactul alegerilor din SUA asupra relației României cu Administrația Trump. Fostul premier consideră victoria democraților o „sancțiune” la adresa liderului de la Casa Albă

Fostul premier Adrian Năstase a comentat rezultatul alegerilor pentru Congresul Statelor Unite și este de părere că victoria democraților reprezintă un semnal clar din partea cetățenilor americani pentru administrația Trump. Potrivit lui Năstase, populația l-a sancționat pe liderul de la Casa Albă pentru problemele economice, implicarea SUA în războiul din Iran, precum și alte politici controversate. Totodată, fostul demnitar explică efectul pe care rezultatele electorale le-ar putea avea asupra relației României cu Statele Unite.

„Există momente în care alegătorii îi reamintesc unui conducător că țara nu este proprietatea lui. Și, cu atât mai puțin, lumea întreagă. Donald Trump a primit o sancțiune severă”, spune Adrian Năstase într-o postare pe blogul său.

„Au fost sancționate și excesele, exagerările, amenințările”

Acesta argumentează că „amploarea înfrângerii republicane” a avut ca principal motiv „excesele” politice ale liderului de la Casa Albă, care au dus la tensiuni atât în plan intern, cât și extern.

„Surpriza este amploarea înfrângerii republicane. […] În lectura mea, au fost sancționate și excesele. Exagerările, amenințările, imprevizibilitatea, tentația de a trata instituțiile drept accesorii ale voinței prezidențiale. Încercarea de a transforma superioritatea militară și economică a Statelor Unite într-un drept de dispoziție asupra celorlalți. Costul vieții și nemulțumirile economice au cântărit greu, alături de războiul din Iran și de evaluarea activității administrației”, punctează Adrian Năstase.

Tendințele expansioniste ale administrației Trump față de Groenlanda, inițiativă pe care liderul de la Casa Albă a tratat-o ca pe o „tranzacție imobiliară”, și criza la nivel NATO care a urmat, au afectat încrederea electoratului american în Donald Trump, mai subliniază fostul premier.

„Nu pot să uit abordarea referitoare la Groenlanda. Trump părea că vrea să o bage în buzunar ca pe o minge de golf. Un teritoriu, o populație, o istorie și suveranitatea unui aliat deveneau elementele unei tranzacții imobiliare. Amenințările privind preluarea insulei au provocat o criză în interiorul NATO”, notează Adrian Năstase.

„Acest cult al personalității a ajuns la un nivel jenant inclusiv pentru republicani”

Fostul premier român consideră că președintele Donald Trump promovează un „cult al personalității”, care mai degrabă îi dăunează imaginii politice.

„A urmat febra redenumirilor. Golful Mexic a devenit, pentru uzul autorităților federale americane, „Golful Americii”. Nici Centrul Kennedy nu a scăpat de nevoia prezidențială de autoglorificare. Tentativa de a-i adăuga numele lui Trump a generat contestări și intervenția justiției. În opinia mea, acest cult al personalității a ajuns la un nivel jenant inclusiv pentru republicanii care mai păstrează respectul pentru tradiția instituțională a propriului partid. Iar promisiunea de a acorda fiecărui cetățean american adult 5.000 de dolari dacă republicanii păstrează Congresul a dus campania într-o zonă de vulgaritate politică greu de ignorat”, mai spune Adrian Năstase.

În analiza sa, Adrian Năstase a făcut aluzie și la reacția fostului președinte, Traian Băsescu, la înfrângerea republicanilor când l-a numit pe Donald Trump „o rață șchioapă”.

„Înseamnă rezultatul electoral că Trump a devenit o „rață șchioapă”, cum afirmă același Băsescu? Formula descrie, de regulă, un lider aflat spre sfârșitul mandatului, cu influență în scădere. Politic, întrebarea este justificată. Instituțional, președintele american păstrează însă puteri considerabile”, mai precizează fostul prim-ministru.

Adrian Năstase analizează impactul alegerilor din SUA asupra României, Europei și Rusiei

Totodată, Adrian Năstase comentează și ce impact ar putea avea rezultatul alegerilor pentru Congresul american asupra Europei, Rusiei și, desigur, asupra României.

„Pentru Europa , rezultatul oferă o oportunitate, dar ar fi periculos să producă o nouă somnolență strategică. Europenii au nevoie de capacitate de apărare, de energie accesibilă, de industrie și de o voce proprie. Nu își pot organiza viitorul așteptând ca alegătorii americani să le rezolve periodic problemele.

, rezultatul oferă o oportunitate, dar ar fi periculos să producă o nouă somnolență strategică. Europenii au nevoie de capacitate de apărare, de energie accesibilă, de industrie și de o voce proprie. Nu își pot organiza viitorul așteptând ca alegătorii americani să le rezolve periodic problemele. Pentru Rusia , perspectiva unor aranjamente negociate exclusiv cu președintele american se complică. Un Congres de altă culoare poate crește costul politic al concesiilor și poate susține alte priorități privind Ucraina. Rezultatul nu garantează pacea și nici nu închide calea negocierilor. Sper să reducă tentația de a hotărî soarta altora fără participarea lor.

, perspectiva unor aranjamente negociate exclusiv cu președintele american se complică. Un Congres de altă culoare poate crește costul politic al concesiilor și poate susține alte priorități privind Ucraina. Rezultatul nu garantează pacea și nici nu închide calea negocierilor. Sper să reducă tentația de a hotărî soarta altora fără participarea lor. Pentru România, ar fi timpul să abandonăm reflexul politic exprimat atât de plastic prin metafora „marelui licurici”. Parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie cultivat serios, prin relații cu administrația, cu ambele partide și cu instituțiile americane. El cere demnitate, competență și capacitatea de a formula interese românești.”, explică Năstase.

„Oricât de mare ar fi „licuriciul”, lumina lui nu suspendă dreptul celorlalți de a exista”

În închidere, Năstase avertizează că România trebuie să-și consolideze politica externă și, în același timp, să-și apere interesele naționale.