Premierul Luca Niculescu a numit nouă secretari de stat în mai multe ministere. Cinci dintre aceștia revin în Guvern după demisiile din aprilie

Premierul Luca Niculescu a semnat miercuri, 4 noiembrie, numirea a nouă secretari de stat în cadrul a șapte ministere. Printre cei care revin în Executiv se află cinci foști secretari de stat care au demisionat în aprilie 2026, odată cu retragerea PSD de la guvernare. Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial.

Cine sunt cei nouă secretari de stat numiți de Luca Niculescu

Noile numiri vizează ministerele Transporturilor, Muncii, Afacerilor Interne, Dezvoltării, Energiei, Economiei și Investițiilor și Proiectelor Europene.

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Lista celor nouă secretari de stat este următoarea:

Ioan Cristian Șologon – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

Ionuț Cristian Săvoiu – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

Gheorghița Daniela Barbu – Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Silviu Nicu Macovei – Ministerul Afacerilor Interne;

Aurel Dragoș Drăghescu, de la PSD Gorj – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Vlad Ștefan Niculae – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Pavel Casian Nițulescu – Ministerul Energiei;

Laurențiu Viorel Gîdei – Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Cristina Breșug – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Cristina Breșug a fost eliberată din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei în septembrie 2025.

Cinci secretari de stat revin în ministerele din care au plecat în aprilie

Cinci dintre persoanele numite miercuri au mai ocupat funcții de secretar de stat în Guvern, însă au demisionat în aprilie 2026, după ce PSD a decis să iasă de la guvernare.

Este vorba despre Ioan Cristian Șologon, Gheorghița Daniela Barbu, Silviu Nicu Macovei, Pavel Casian Nițulescu și Laurențiu Viorel Gîdei.

La 23 aprilie 2026, miniștrii PSD și-au depus demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan. Social-democrații dețineau atunci șase portofolii: Transporturi, Agricultură, Energie, Sănătate, Justiție și Muncă. Tot atunci și-a anunțat demisia și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.