Zece ofițeri de poliție au fost reținuți în Serbia pentru torturarea protestatarilor după tragedia de la Novi Sad

Autoritățile din Serbia au reținut miercuri nouă ofițeri de poliție activi și un fost ofițer, sub acuzația de folosire excesivă a forței împotriva deținuților în timpul protestelor anticorupție desfășurate anul trecut la Belgrad, a anunțat Ministerul de Interne.

Potrivit comunicatului oficial emis de Ministerul de Interne, suspecții, care făceau parte dintr-o unitate de elită a poliției, au torturat și intimidat mai multe persoane reținute în garajul unui complex guvernamental din centrul Belgradului, în perioada 14-15 august 2025.

„Prin utilizarea forței și a amenințărilor, aceștia au provocat dureri mari și suferințe severe unui număr mare de persoane, cu intenția de a obține informații de la ele, intimidându-le și pedepsindu-le ilegal”, se arată în comunicat.

Ministerul a făcut publice doar inițialele ofițerilor și ale fostului ofițer reținuți. Acestea reprezintă primele arestări majore în legătură cu violențele comise împotriva manifestanților care au ieșit în stradă în ultimii doi ani.

Violențe mari împotriva manifestanților

În timpul protestelor, forțele de ordine au recurs frecvent la gaze lacrimogene, vehicule speciale pentru dispersarea mulțimilor și grenade paralizante. Zeci de studenți și activiști care au participat la manifestații au acuzat poliția de utilizarea excesivă a forței, acțiuni care s-au soldat cu răni fizice și traume psihologice.

Pe fondul acestor evenimente, studenții, activiștii, politicienii de opoziție și organizațiile pentru drepturile omului l-au acuzat în repetate rânduri pe Aleksandar Vučić și partidul SNS de violență politică, presiuni asupra presei, legături cu crima organizată și corupție generalizată. Fostul lider de la Belgrad și aliații săi au respins constant aceste acuzații.

Tragedia de la Novi Sad și valul de proteste

Protestele anticorupție au cuprins Serbia pe parcursul anilor 2025 și 2026. Scânteia care a declanșat nemulțumirile masive a fost tragedia din 1 noiembrie 2024, când 16 persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii unei copertine de beton la gara recent renovată din orașul Novi Sad.

Manifestațiile au culminat cu înlăturarea de la putere a Partidului Progresist Sârb (SNS). Formațiunea a pierdut alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie în fața mișcării civice „Lista Studenților”.