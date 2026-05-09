Prima pagină » Știri externe » China construiește o linie ferată subacvatică pentru a lega două peninsule. Trenurile vor circula cu 250 km/h

China construiește o linie ferată subacvatică pentru a lega două peninsule. Trenurile vor circula cu 250 km/h

China construiește o linie ferată subacvatică pentru a lega două peninsule. Trenurile vor circula cu 250 km/h
Galerie Foto 3
Tren subacvatic chinezesc de mare viteză. Foto: techstartups.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

China anunță unul dintre cele mai ambițioase proiecte din lume: construirea unei linii feroviare subacvatice de mare viteză, care va conecta două peninsule și în care trenurile vor circula cu viteza de 250 kilometri pe oră, relatează presa internațională. Astfel, un drum de 6-8 ore va putea fi parcurs în doar 40 de minute. 

Proiectul Chinei – unul aproape SF, cel puțin din perspectiva vitezei trenurilor din România -, prevede construirea unui tunel care urmează să fie realizat sub strâmtoarea Bohai, traversând Marea Bohai.

Proiect gigant de minim 28 miliarde euro

Costul este estimat între 220 și 300 de miliarde de yuani (între 28 – 41 de miliarde de euro), scrie Il Messaggero. Obiectivul declarat este reducerea timpului de călătorie, mai ales în sfera comercială.

În prezent, cei care se deplasează de la Dalian la Yantai, primele două orașe care vor fi conectate de rețeaua subacvatică, trebuie să parcurgă pe uscat întreaga distanță de la o peninsulă la alta.

Spre comparație, cu mașina călătoria durează aproximativ 6 ore, în timp ce o cursă cu feribotul durează aproximativ 8 ore. Traversând spectaculosul tunel submarin, călătoria ar trebui să dureze aproximativ 40 de minute.

De precizat că, în prezent, proiectul este în faza de planificare și evaluare tehnică. Calea ferată submarină ar putea intra în funcțiune în jurul anului 2035. Proiectul va genera mii de locuri de muncă în regiune.

Tren subacvatic de mare viteză. Foto: Pexels

Parametri tehnici de excepție

Este vorba de o lucrare complexă, adevărata provocare fiind realizarea unui sistem impermeabil cu o ventilație adecvată. Astfel, proiectul prevede 3 galerii paralele: două pentru trenuri și una centrală pentru operațiuni de urgență și întreținere.

Un alt aspect esențial va fi integrarea cu rețeaua de cale ferată de mare viteză chineză, pentru a putea combina trasee terestre și subacvatice fără a schimba trenul. Apoi este chestiunea siguranței, ținând cont că zona este afectată de o dinamică seismică și prezintă o geologie marină complexă.

Planurile includ sisteme avansate de ventilație, senzori pentru semnalarea scurgerilor, centre de control și protocoale specifice de salvare și evacuare. În egală măsură, Beijingul și-a propus să folosească tehnologii inovatoare la bordul trenurilor, precum sistemele de monitorizare în timp real și întreținerea predictivă.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe