China anunță unul dintre cele mai ambițioase proiecte din lume: construirea unei linii feroviare subacvatice de mare viteză, care va conecta două peninsule și în care trenurile vor circula cu viteza de 250 kilometri pe oră, relatează presa internațională. Astfel, un drum de 6-8 ore va putea fi parcurs în doar 40 de minute.

Proiectul Chinei – unul aproape SF, cel puțin din perspectiva vitezei trenurilor din România -, prevede construirea unui tunel care urmează să fie realizat sub strâmtoarea Bohai, traversând Marea Bohai.

Proiect gigant de minim 28 miliarde euro

Costul este estimat între 220 și 300 de miliarde de yuani (între 28 – 41 de miliarde de euro), scrie Il Messaggero. Obiectivul declarat este reducerea timpului de călătorie, mai ales în sfera comercială.

În prezent, cei care se deplasează de la Dalian la Yantai, primele două orașe care vor fi conectate de rețeaua subacvatică, trebuie să parcurgă pe uscat întreaga distanță de la o peninsulă la alta.

Spre comparație, cu mașina călătoria durează aproximativ 6 ore, în timp ce o cursă cu feribotul durează aproximativ 8 ore. Traversând spectaculosul tunel submarin, călătoria ar trebui să dureze aproximativ 40 de minute.

De precizat că, în prezent, proiectul este în faza de planificare și evaluare tehnică. Calea ferată submarină ar putea intra în funcțiune în jurul anului 2035. Proiectul va genera mii de locuri de muncă în regiune.

Parametri tehnici de excepție

Este vorba de o lucrare complexă, adevărata provocare fiind realizarea unui sistem impermeabil cu o ventilație adecvată. Astfel, proiectul prevede 3 galerii paralele: două pentru trenuri și una centrală pentru operațiuni de urgență și întreținere.

Un alt aspect esențial va fi integrarea cu rețeaua de cale ferată de mare viteză chineză, pentru a putea combina trasee terestre și subacvatice fără a schimba trenul. Apoi este chestiunea siguranței, ținând cont că zona este afectată de o dinamică seismică și prezintă o geologie marină complexă.

Planurile includ sisteme avansate de ventilație, senzori pentru semnalarea scurgerilor, centre de control și protocoale specifice de salvare și evacuare. În egală măsură, Beijingul și-a propus să folosească tehnologii inovatoare la bordul trenurilor, precum sistemele de monitorizare în timp real și întreținerea predictivă.

