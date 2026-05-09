Haute couture pentru pisici si căței. Povestea româncei care transformă animalele de companie în vedete de podium

Pantofi cu toc, halate de baie luxury spa, rochii elegante pentru evenimente, coliere cu perle și trandafir, fracuri cu butoni cu coroană regală, jobene… sunt doar câte produse create de Cristina Cambera, tânăra care revoluționează moda pentru animalele de companie.

Fenomenul modei pentru animale este într-o evoluție continuă, iar proprietarii de animale sunt tot mai dispuși să investească în imaginea companionilor. Designerii români nu rămân în urma tendințelor din acest domeniu sofisticat și demonstrează că și la noi există idei care pot să transforme o pasiune într-un bussines de succes.

În timp ce mai mulți proprietari de animale se rezumă la zgardă și jucării, o româncă inspirată de moda clasică a caselor de lux a dus răsfățul patrupedelor la un alt nivel. Cristina Cambera a povestit pentru Gândul cum a ajuns să creeze piese vestimentare haute couture pentru câini și pisici.

„Ideea a venit din iubirea mea pentru Honey și Bonnie”

Cristina Cambera spune că totul a pornit din dorința de a crea un concept care nu există în România și de la Honey și Bonnie, pisica și cățelul ei care i-au inspirat cele mai elegante creații. La fel ca Choupette, celebra pisică a lui Karl Lagerfeld, Honey și Bonnie sunt răsfățate ca niște adevărate vedete. De asemenea, acestea mai au o prezență online de pet influencers.

„Trandafirul, piesa centrală din Rose Collection, a fost inspirat de brandul meu, The Infinity Roses. Respectiv, am integrat trandafirul în fiecare piesă. De aici a pornit totul… De asemenea, am vrut să duc luxul într-o direcție complet nouă. Nu doar accesorii pentru animale, ci piese care transmit eleganță și identitate. Primele produse au fost jucăriile în formă de trandafir. Le-am oferit unor animăluțe din zona online, împreună cu un trandafir pentru «mama» lor, ca un gest simbolic in perioada 1-8 martie. Jucăriile au ajuns virale. Pentru multe pisici și căței a devenit jucăria preferată. Conceptul a prins foarte repede. Am fost contactată inclusiv de un brand internațional din SUA, dar și de branduri din România, care au vrut colaborări după ce au văzut impactul din online. Așa a apărut Rose Collection”, a declarat Cristina Cambera pentru Gândul.

Tânăra spune că toate piesele au un element comun: perlele și trandafirii.

„Pentru băieței, fiecare piesă include trandafirul ca simbol central. Se regăsește pe bandane, pe hamurile tip tuxedo, pe fracuri și chiar pe accesorii precum papionul sau jobenul”.

„Pentru fetițe, am dus conceptul într-o zonă și mai fashion. Rochițele sunt completate de pantofi eleganți, inclusiv modele cu toc, fiecare decorat cu trandafir”, detaliază creatoarea de modă.

„În momentele importante, animalele fac parte din eveniment”

Cristina Cambera mărturisește că produsele sale sunt pentru animale speciale și pentru oameni care vor să iasă din tipar.

„Colecția este gândită în special pentru nunți, botezuri, aniversări sau orice moment special. Este un concept diferit. Este pentru cei care își văd animalele ca parte dintr-un stil de viață. Pentru cei care le consideră parte din familie, chiar «copiii» lor”, mai spune creatoarea de modă.

Întrebată care sunt cele mai căutate produse, tânăra a spus că cele mai vândute sunt colierele de pus la gât și jucăriile tip trandafir.

De asemenea, există o mare cerere pentru rochițe albe, cu tiul și trandafiri 3D, dar și fracurile sau hamurile tip tuxedo.

Prețul unei rochii poate ajunge până la 200 de lei, iar pantofii cu toc sunt 100 de lei. Acestea pot fi cumpărate online sau chiar din petshopul unui mall din Capitală.

„Cea mai mare provocare este schimbarea mentalității”

În opinia creatoarei de modă, mulți oameni încă văd patrupezii ca fiind doar animale de companie care trebuie să stea acasă, iar produsele pentru ele sunt privite ca fiind strict funcționale.

„Totuși, proprietarii de animale au devenit treptat mai receptivi și încep să își includă companionii nu doar în viața lor de zi cu zi, dar și în momente importante”, spune ea.

„Îmi doresc ca această deschidere să crească și mai mult. Să vedem animale acceptate și în hoteluri sau restaurante, atunci când sunt educate și îngrijite corespunzător”, afirmă ea.

Mai mult, tănăra subliniază că își propune să creeze prima prezentare de modă din România dedicată animalelor, inspirată din marile show-uri de tip Fashion Week.

„Îmi doresc să fiu prima care aduce acest concept și să deschid un drum nou în această industrie. Vreau să creez un univers în care animalele sunt văzute, apreciate și integrate complet în stilul nostru de viață”, mai spune Cristina Cambera.

