Prima pagină » Actualitate » Haute couture pentru pisici si căței. Povestea româncei care transformă animalele de companie în vedete de podium

Haute couture pentru pisici si căței. Povestea româncei care transformă animalele de companie în vedete de podium

Olga Borșcevschi
Haute couture pentru pisici si căței. Povestea româncei care transformă animalele de companie în vedete de podium
Galerie Foto 32
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Pantofi cu toc, halate de baie luxury spa, rochii elegante pentru evenimente, coliere cu perle și trandafir, fracuri cu butoni cu coroană regală, jobene… sunt doar câte produse create de Cristina Cambera, tânăra care revoluționează moda pentru animalele de companie.

Fenomenul modei pentru animale este într-o evoluție continuă, iar proprietarii de animale sunt tot mai dispuși să investească în imaginea companionilor. Designerii români nu rămân în urma tendințelor din acest domeniu sofisticat și demonstrează că și la noi există idei care pot să transforme o pasiune într-un bussines de succes.

În timp ce mai mulți proprietari de animale se rezumă la zgardă și jucării, o româncă inspirată de moda clasică a caselor de lux a dus răsfățul patrupedelor la un alt nivel. Cristina Cambera a povestit pentru Gândul cum a ajuns să creeze piese vestimentare haute couture pentru câini și pisici.

„Ideea a venit din iubirea mea pentru Honey și Bonnie”

Cristina Cambera spune că totul a pornit din dorința de a crea un concept care nu există în România și de la Honey și Bonnie, pisica și cățelul ei care i-au inspirat cele mai elegante creații. La fel ca Choupette, celebra pisică a lui Karl Lagerfeld, Honey și Bonnie sunt răsfățate ca niște adevărate vedete.  De asemenea, acestea mai au o prezență online de pet influencers.

„Trandafirul, piesa centrală din Rose Collection, a fost inspirat de brandul meu, The Infinity Roses. Respectiv, am integrat trandafirul în fiecare piesă. De aici a pornit totul… De asemenea, am vrut să duc luxul într-o direcție complet nouă. Nu doar accesorii pentru animale, ci piese care transmit eleganță și identitate. Primele produse au fost jucăriile în formă de trandafir. Le-am oferit unor animăluțe din zona online, împreună cu un trandafir pentru «mama» lor, ca un gest simbolic in perioada 1-8 martie. Jucăriile au ajuns virale. Pentru multe pisici și căței a devenit jucăria preferată. Conceptul a prins foarte repede. Am fost contactată inclusiv de un brand internațional din SUA, dar și de branduri din România, care au vrut colaborări după ce au văzut impactul din online. Așa a apărut Rose Collection”, a declarat Cristina Cambera pentru Gândul.

Tânăra spune că toate piesele au un element comun: perlele și trandafirii.

  • „Pentru băieței, fiecare piesă include trandafirul ca simbol central. Se regăsește pe bandane, pe hamurile tip tuxedo, pe fracuri și chiar pe accesorii precum papionul sau jobenul”.

  • „Pentru fetițe, am dus conceptul într-o zonă și mai fashion. Rochițele sunt completate de pantofi eleganți, inclusiv modele cu toc, fiecare decorat cu trandafir”, detaliază creatoarea de modă.

„În momentele importante, animalele fac parte din eveniment”

Cristina Cambera mărturisește că produsele sale sunt pentru animale speciale și pentru oameni care vor să iasă din tipar.

„Colecția este gândită în special pentru nunți, botezuri, aniversări sau orice moment special. Este un concept diferit. Este pentru cei care își văd animalele ca parte dintr-un stil de viață. Pentru cei care le consideră parte din familie, chiar «copiii» lor”, mai spune creatoarea de modă.

Întrebată care sunt cele mai căutate produse, tânăra a spus că cele mai vândute sunt colierele de pus la gât și jucăriile tip trandafir.

De asemenea, există o mare cerere pentru rochițe albe, cu tiul și trandafiri 3D, dar și fracurile sau hamurile tip tuxedo.

Prețul unei rochii poate ajunge până la 200 de lei, iar pantofii cu toc sunt 100 de lei. Acestea pot fi cumpărate online sau chiar din petshopul unui mall din Capitală.

„Cea mai mare provocare este schimbarea mentalității”

În opinia creatoarei de modă, mulți oameni încă văd patrupezii ca fiind doar animale de companie care trebuie să stea acasă, iar produsele pentru ele sunt privite ca fiind strict funcționale.

„Totuși, proprietarii de animale au devenit treptat mai receptivi și încep să își includă companionii nu doar în viața lor de zi cu zi, dar și în momente importante”, spune ea.

„Îmi doresc ca această deschidere să crească și mai mult. Să vedem animale acceptate și în hoteluri sau restaurante, atunci când sunt educate și îngrijite corespunzător”, afirmă ea.

Mai mult, tănăra subliniază că își propune să creeze prima prezentare de modă din România dedicată animalelor, inspirată din marile show-uri de tip Fashion Week.

„Îmi doresc să fiu prima care aduce acest concept și să deschid un drum nou în această industrie. Vreau să creez un univers în care animalele sunt văzute, apreciate și integrate complet în stilul nostru de viață”, mai spune Cristina Cambera.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar

Cele mai noi

Trimite acest link pe