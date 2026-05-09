Parada de 9 mai: Moscova comemorează 81 de ani de la „Ziua Victoriei” printr-o defilare fără tancuri și rachete

Pe 9 mai, Federația Rusă comemorează 81 de ani de la victoria sovietică împotriva Germaniei naziste în 1945, într-o atmosferă de teamă pe fondul războiului cu Ucraina. Este a 27-a paradă la care Vladimir Putin participă în postura de lider al Rusiei.

În acest an, Moscova va organiza o paradă neobișnuită, fără armament și echipamente grele de luptă, invocând riscurile de securitate ca urmare a invaziei ruse a Ucrainei.

Kremlinul a ordonat implementarea unor măsuri sporite de securitate, de la restricționarea accesului la internet la suspendarea zborurilor.

La paradă vor mărșălui doar corpurile de toboșari, formații muzicale și coloane de infanterie, conduse de ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, și generalul colonel Andrei Mordvichev, comandantul șef al forțelor terestre.

  • Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko
  • Regele Malaeziei, Ibrahim Iskandar
  • Prim-ministrul Slovaciei,  Robert Fico

Marele „absent” de la parada din acest an va fi Viktor Orban, fostul prim-ministru maghiar. Aflat la cârma Ungariei de 16 ani, și-a dat demisia din funcție după ce partidul său conservator, FIDESZ, a suferit o înfrângere zdrobitoare  în alegerile parlamentare de la 12 aprilie.

Orban obișnuia să fie printre puținii lideri europeni care participau la parada de „Ziua Victoriei”.

Armistițiu între Rusia și Ucraina de „Ziua Victoriei”

Temerile că Ucraina ar putea ataca cu drone Moscova pe durata paradei sunt în creștere. Armata rusă chiar a declarat armistițiu unilateral cu Ucraina pentru zilele 8-9 mai 2026. Ucraina a fost atenționată: dacă încalcă armistițiul, Rusia va bombarda centrul Kievului cu rachete. Rusia a îndemnat ambasadele străine de la Kiev să-și evacueze personalul înaintea unor posibile „represalii”.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reacționat la propunerea de armistițiu din partea Rusiei, după ce țara sa a fost bombardată aproape zilnic în ultimii 4 ani. Zelenski a declarat că nu se consideră obligat să respecte armistițiul unilateral declarat de Kremlin.

În ultimele luni,  Ucraina și-a extins raza de atacuri asupra infrastructurii energetice critice ale Federației Ruse, cauzând pagube de 3 trilioane de dolari. Pe 8 mai, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat printr-o postare pe pagina de socializare Truth Social, instituirea unui armistițiu de trei zile între Rusia și Ucraina, care urmează să aibă loc între 9 și 11 mai.

Prin acordul mediat de Donald Trump va fi efectuat un schimb de 1.000 de prizonieri între Kiev și Moscova. Trump s-a declarat încântat de armistițiu și a spus că speră că ar putea fi „începutul sfârșitului unui război foarte lung și sângeros”.

Semnificația zilei

La 30 aprilie 1945, dictatorul german Adolf Hitler s-a sinucis într-un buncăr din Berlin, pe fondul prăbușirii apărării germane.

Uniunea Sovietică a obținut victoria finală împotriva Germaniei naziste după 4 ani de războiul sângeros desfășurat pe „Frontul de Est”.

Pentru ruși, al Doilea Război Mondial a rămas în istorie ca „Marele Război Patriotic”. În jur de 30 de milioane de oameni au murit, civili și militari.

Pe 8 mai, mareșalul Wilhelm Keitel a semnat capitularea Germaniei. Guvernul sovietic a anunțat victoria pe 9 mai. Astfel, sărbătoarea a fost celebrată nu doar în URSS, ci și în țările comuniste din Europa de Est.

Din 1945, Rusia a organizat anual parade cu defilarea tuturor trupelor și cu tot armamentul în dotare pentru a celebra victoria din „Marele Război Patriotic” (1941-1945).Alte țări celebrează victoria Aliaților împotriva Axei în Europa ca „Ziua Europei” pe 9 mai.

Istoria războiului de pe Frontul de Est

La începerea celui de-al Doilea Război Mondial, URSS a ocupat estul Poloniei, iar Germania a luat vestul, în conformitate cu Pactul Ribbentrop-Molotov.  În 1940, după „Războiul de Iarnă” cu Finlanda, sovieticii au anexat țările baltice și au ocupat Basarabia și nordul Bucovinei.

Războiul de pe Frontul de Est a debutat pe 22 iuni 1941, când Germania condusă de Adolf Hitler a trădat și invadat Uniunea Sovietică prin „Operațiunea Barbarossa”. Deși sovieticii au fost luați prin surprindere și au fost copleșiți în fața invaziei condusă de Axa (Germania, România, Ungaria, Finlanda, Italia, Slovacia și Croația), dictatorul sovietic Iosif Stalin a emis Ordinul nr. 227. Au fost create batalioane disciplinare și detașamante de baraj pentru împușcarea dezertorilor. „Niciun pas înapoi!” – era ordinul lui Stalin!

Deși păreau pe punctul de a fi învinși, balanța s-a echilibrat în favoarea sovieticilor din 1942, când SUA au intrat în război cu Axa. Stalin s-a aliat cu președintele american Franklin Roosevelt și cu premierul britanic Winston Churchill pentru a primi ajutoare materiale, financiare și militare.

Cu pierderi uriașe, sovieticii i-au respins pe naziști în asediul de la Leningrad (1941-1944). bătălia de la Stalingrad (1941-1942), unde au murit între 1 și 3 milioane de oameni, și în bătălia de la Moscova (1941-1942).

În bătălia decisivă de la Kursk,  numeroasele tancuri sovietice T-34 au copleșit tancurile gerane Tiger și Panzer. Armata Roșie a înaintat în Europa de Est, recuperând teritoriile capturate de naziști. Bulgaria, Polonia, România, Cehoslovacia și Ungaria au fost ocupate de trupele sovietice și au devenit state satelit.

Sovieticii au asediat și au bombardat Berlinul până când forțele germane au capitulat. Estul ocupat al Germaniei de către sovietici a devenit Republica Democrată Germană din 1949.

Celebrarea în alte țări

După destrămarea URSS, Federația Rusă a continuat să recunoască 9 mai ca zi de sărbătoare, nelucrătoare.

Din 1950 până în 1966, Germania de Est a celebrat-o ca „Ziua Eliberării”. Din 2002, Germania reunificată a comemorat-o ca „Ziua Eliberării de sub Național-Socialism și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Ziua Victoriei” mai este celebrată cu parade în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Croația, Georgia, Israel, Kazahstan, Mongolia, Muntenegru, Serbia, Tajikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.

În Ucraina, după invazia rusă din 2022, numai 13% dintre ucraineni au mai celebrat „Ziua Victoriei”.

În România, Ziua Victoriei este celebrată pe 8 mai, iar 9 mai are o dublă semnificație: Ziua Europei și Ziua Independenței.

