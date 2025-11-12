Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „Bolojan trebuie să înțeleagă că n-are HABAR de economie”

Andrei Rosz
12 nov. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre cum partidele pun presiune pe Bolojan, dar nu neapărat pentru a scăpa de el. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „Sigur, și Nicușor Dan, și Ciolacu, respectiv Grindeanu, pun presiune pe Bolojan. Pe de o parte, îi arată tot felul de pisici moarte… Din ceea ce știu eu, atât cât știu eu, așa mai vorbesc cu oameni și din țară, și de peste hotare, nu-s foarte interesați să scape de Bolojan.

Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre cum partidele pun presiune pe Bolojan. Acesta a început prin a spune că nici măcar Bolojan nu se crede când spune că nu știa despre ce va fi întâlnirea cu Bogos. Politicianul continuă prin a spune că nu poate veni cineva să discute politică, dar și despre pui cu salmonella. Dragnea susține că Bolojan știa despre ce e vorba.

„Nu crede nimeni, nici măcar Bolojan, când o spune, nu crede că, domnule, eu n-am știut de ce a venit… A venit să discute o chestiune politică și mi-a zis că vine și cu unul cu niște pui. Adică, să fac organizații, unde, în puierniță? E clar că știa despre ce e vorba și venise clar să rezolve problema. Bun, unii spun sau, mă rog, se spune că de fapt a discutat câteva ore. El spune doar un sfert de oră. Niciodată, nu, mă rog, trezorierul unui partid, domnule, care ar fi ăla,  oricare ar fi partidul ăla, nu vorbești cu președintele partidului doar 15 minute. În 15 minute nici nu apuci să te saluți. Adică asta ce spune? Asta e o prostie vândută pentru proști. Adică nu poți să ai o discuție politică despre organizație județeană, așa cum vinde el, în 15 minute. Se pare că ăștia, DNA-ul, cred sau nu știu dacă doar DNA… Sigur, și Nicușor Dan, și Ciolacu, respectiv Grindeanu, pun presiune pe Bolojan. Pe de o parte, îi arată tot felul de pisici moarte… Din ceea ce știu eu, atât cât știu eu, așa mai vorbesc cu oameni și din țară, și de peste hotare, nu-s foarte interesați să scape de Bolojan. Dar trebuie să înțeleagă Bolojan că, în primul rând, habar n-are de economie. Deci nu i se poate accepta atitudinea asta de satrap, în condițiile în care tot ce face, face prost și pentru economie și nemulțumirea crește. Și dacă tot ce face prost, să se consulte și cu ceilalți.”, a explicat politicianul.

