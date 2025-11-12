Liviu Dragnea: „Bolojan trebuie să înțeleagă că n-are HABAR de economie”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre cum partidele pun presiune pe Bolojan, dar nu neapărat pentru a scăpa de el. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „Sigur, și Nicușor Dan, și Ciolacu, respectiv Grindeanu, pun presiune pe Bolojan. Pe de o parte, îi arată tot felul de pisici moarte… Din ceea ce știu eu, atât cât știu eu, așa mai vorbesc cu oameni și din țară, și de peste hotare, nu-s foarte interesați să scape de Bolojan.”

Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre cum partidele pun presiune pe Bolojan. Acesta a început prin a spune că nici măcar Bolojan nu se crede când spune că nu știa despre ce va fi întâlnirea cu Bogos. Politicianul continuă prin a spune că nu poate veni cineva să discute politică, dar și despre pui cu salmonella. Dragnea susține că Bolojan știa despre ce e vorba.