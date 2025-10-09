Liviu Dragnea: „Cu toate aceste măsuri, deficitul crește. Nu ai cum să RIDICI o țară cu asemenea măsuri”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre măsurile luate de Guvernul Bolojan. Acesta a început prin a explica termenul de represiune financiară. Politicianul susține că represiunea financiară este o falsă scădere a deficitului. Folosind inflația și taxele mai mari, veniturile cresc fals. În acest mod, valoarea reală a datoriei publice scade, dar tot într-un mod fals. Dragnea susține că sunt câteva categorii sociale dintre care ultimele suferă îngrozitor.

„Ce face Guvernul? Zice, domnule, se cam folosește termenul de represiune financiară. În sensul în care ei zic așa, noi ne-am crescut veniturile de acum, în mod fals, folosesc inflația și taxele mari ca să crească veniturile, ca să reducă, între ghilimele, de fapt, în mod fals, valoarea reală a datoriei publice. Asta este represiunea financiară. Noi suntem în situația în care inflația crește, doar că veniturile scad, puterea de cumpărare scade. Fiind în situația asta, revenim la ce am spus mai devreme și familiile și firmele sărăcesc. Nu știu dacă mai ții minte piramida aia pe care o făcusem eu cu grupurile în funcție de venituri. Primul grup nu este afectat. E în continuare bine, foarte bine reprezentat de un număr mic de persoane. Domnule, nu ei sunt vinovați. E un grup foarte mic. Categoria pe locul doi o să înceapă să simtă. Categoriile trei și patru, unde vorbim de milioane de gospodărie, deja au început să simtă. Iar ultima categorie nu vede efectiv de unde iarna asta… Nu, la limita subzistenței este categoria penultimă, categoria patru. Ultima categorie nu știe unde, în iarna asta, o să aibă bani și pentru facturi, și pentru întreținere, și pentru medicamente, și pentru hrană, nu mai vorbim de haine. Deci de undeva trebuie să taie. Ori mănâncă mai puțin, ori nu-și cumpără medicamente, ori vor închide căldura, ori stau la lumânare. În situația asta a ajuns România astăzi. Vorbim de milioane de români care sunt deja în această situație. În ianuarie-februarie va fi și mai rău. Din păcate, aici au dus și vor duce în continuare aceste măsuri. Pentru că unu, nu trebuiau să le ia. Eu am arătat atunci câteva măsuri, alții mai deștepți, foarte bine să le arate, dar ceva, cum să spun, demonstrabil, în care să vadă și efectele și realizabilitatea. Deci nu aveai de ce să iei aceste măsuri tâmpite. În primul rând, trebuia să iei măsurile care să crească economia acestei țări. Cum crezi tu, măi domnul prim-ministru și domnul președinte, ai văzut că-i domnesc, că cu aceste măsuri tu n-ai micșorat deficitul. Era clar că, adică numai cine nu e informat putea să creadă că se va micșora deficitul. Și s-a văzut că nu se micșorează. Cum crezi că cu aceste măsuri tu reușești să ridice această țară când datoria pe care o avea România, la momentul când tu ai fost investit, e mai mare acum. Adică datoria crește, Cum? Din moment ce tu nu mărești veniturile… E ca și cum, mă rog, la tine în familie, noi avem datorie 100.000 euro, veniturile sunt de 50.000 euro. Ce facem? Păi facem datorie mai mare. Păi de ce? Păi mai trăim șase luni. Păi și după aia? După aia o să avem 120.000 datorie și venituri 45.000 adică mai puțin. Frate trebuie să vezi cum crești veniturile.”, a explicat politicianul