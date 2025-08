Liviu Dragnea: „Măsurile fiscale impuse nu vor avea efectul așteptat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre măsurile fiscale care pot fi adoptate pentru a aduce bani la bugetul de stat fără a taxa contribuabilii. Acesta vorbește despre metode de creștere a nivelului de colectare și reducere a evaziunii fiscale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea atrage atenția asupra unui fenomen des întâlnit în țara noastră, mai exact munca la negru. Este una dintre principalele tactici de evaziune fiscală, iar combaterea acestei practici ar putea acoperi o bună parte din deficitul bugetar actual, susține fostul lider PSD.

„Munca la negru. Aici sunt multe măsuri. Una foarte simplă este să dai putere, atribuții și resurse Inspecției Muncii, așa cum are antifrauda. A doua, dacă vrei să fii și mai eficient, poate fi o măsură dură, dar în situația în care ne-au adus cei care ne conduc acum, s-ar putea să fie necesară pentru o perioadă de un an, doi. Și anume, dacă dai oricărui angajat la negru, care spune că acolo sunt oameni la negru, eu nu susțin așa ceva, dar se poate face la rigoare, îi dai trei salarii pe trei ani de zile. Deci, pe trei zile în avans, salariul minim pe economie. Eu spun că după două, trei, cinci, zece cazuri, nu o să mai aibă nimeni curaj să lucreze la negru. Dintr-o dată, îți apar aceste șase puncte procentuale în plus și de la 33% fiscalizat din PIB te duci la 39% din PIB. Cheltuielile sunt 42%, adică îți rămân 3%. Mai vrei încă 1%”