Liviu Dragnea: „Nicușor Dan l-ar SCHIMBA mâine pe Bolojan”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre tensiunile dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „Bolojan n-are habar de economie, n-are habar nici de administrație”

Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre tensiunile privindu-l pe Ilie Bolojan. Acesta a început prin a spune că este nevoie de un program amplu de guvernare. În orice situație de alegeri, fie anticipate, fie normale, cine candidează trebuie să vină cu un program, spune politicianul. Nu poți să te încrezi în cineva care nu prezintă un asemenea program, continuă acesta. Fostul președinte PSD ține să precizeze că programul nu trebuie să fie un cumul de dorințe și vrăjeli. Acest program electoral trebuie să răspundă la întrebările oamenilor și mai mult de atât, să devină un program de guvernare. Politicianul dă exemplu propria sa campanie din 2016.

Dragnea vorbește și despre cum el are deja pregătit un program de guvernare. Acesta ar fi menționat la B1TV, că dacă va câștiga Simion, el este dispus să îi ofere acel program. Apoi a vorbit despre Bolojan. Acesta susține că atâta timp cât e premier, Bolojan rămâne și președinte de partid. Politicianul susține că Nicușor Dan l-ar da oricând afară pe Bolojan, împins din spate de oamenii care l-au pus în funcție. Nimeni nu se aștepta ca Ilie Bolojan să fie atât de „Bolojan”, spune Dragnea.