Liviu Dragnea: „Nicușor Dan l-ar SCHIMBA mâine pe Bolojan”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre tensiunile dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre tensiunile privindu-l pe Ilie Bolojan. Acesta a început prin a spune că este nevoie de un program amplu de guvernare. În orice situație de alegeri, fie anticipate, fie normale, cine candidează trebuie să vină cu un program, spune politicianul. Nu poți să te încrezi în cineva care nu prezintă un asemenea program, continuă acesta. Fostul președinte PSD ține să precizeze că programul nu trebuie să fie un cumul de dorințe și vrăjeli. Acest program electoral trebuie să răspundă la întrebările oamenilor și mai mult de atât, să devină un program de guvernare. Politicianul dă exemplu propria sa campanie din 2016.
Dragnea vorbește și despre cum el are deja pregătit un program de guvernare. Acesta ar fi menționat la B1TV, că dacă va câștiga Simion, el este dispus să îi ofere acel program. Apoi a vorbit despre Bolojan. Acesta susține că atâta timp cât e premier, Bolojan rămâne și președinte de partid. Politicianul susține că Nicușor Dan l-ar da oricând afară pe Bolojan, împins din spate de oamenii care l-au pus în funcție. Nimeni nu se aștepta ca Ilie Bolojan să fie atât de „Bolojan”, spune Dragnea.
„Știi care e singura speranță pe care o văd eu? Pentru că nu pot gândi altfel. La mine s-a dovedit că da, nu vorbesc de alții, vorbesc de mine, când eram președintele PSD. România este altă țară, cu atât mai mult, este nevoie de un program de guvernare mult mai amplu. Eu îl am, de exemplu. Eu nu pot avea speranță decât într-o echipă, într-un om, în niște oameni, care la alegeri anticipate sau nu vin și spun uite ăsta e programul nostru. Dar nu o listă de dorințe și de vrăjeli… În care să le explice, să răspundă la întrebări, să spună că vor face asta. Să arăți și după care să-l faci. Adică programul electoral să fie programul de guvernare. Noi așa am făcut în 2016. Ăluia i-am schimbat coperțile și cu el am mers în Parlament. Adică era făcut complet. Eu, de exemplu, la B1, până să înceapă campania, ca să înțeleagă lumea, la un moment dat am spus că eu am un program de guvernare. Dacă Simion va câștiga alegerile, eu i-l pot da. Păi, Bolojan, cât e prim-ministru, rămâne și președinte la PNL, că așa e regula. Ce știu eu e că Nicușor Dan l-ar schimba mâine pe Bolojan. Nu neapărat că vrea el, că nu e după el. Cei care l-au pus îl împing, pentru că se pare că totuși Bolojan e mai Bolojan decât credeau și ei. Adică i s-a spus trebuie să spargi niște farfurii și tu intri în și spargi și vitrinele, și paharele, și tot… Nici ei nu ar vrea ca România să fie atât de distrusă… Bolojan n-are habar de economie, n-are habar nici de administrație. Vorbește el despre reforma administrației locale…”, a explicat politicianul.