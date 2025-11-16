Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „PROGRESIȘTII au preluat lupta de clasa și au implementat-o împotriva magistraților”

Liviu Dragnea: „PROGRESIȘTII au preluat lupta de clasa și au implementat-o împotriva magistraților”

Serdaru Mihaela
16 nov. 2025, 11:00, Marius Tucă Show

Liviu Dragnea, în emisiunea Marius Tucă Show din 11 noiembrie 2025, a făcut un comentariu critic și dezamăgit despre situația justiției din România și protestele pentru apărarea acesteia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Liviu Dragnea a spus că deși el era acuzat că ar distruge justiția, el nu a tăiat salariile sau bugetele DNA-ului, considerând că statul de drept trebuie să funcționeze chiar și cu imperfecțiuni.

„Proteste mari să apărăm justiția. Și cine era cel care distrugea justiția? Eu. Și eu n-am micșorat salariile justiției, n-am micșorat bugetele nici măcar ale DNA-ului care mă hăituia, pentru că am zis că, indiferent ce s-ar întâmpla, măcar pilonul ăsta al statului de drept, cu bune, cu rele, că peste tot e așa, trebuie să funcționeze. Problema nu e că vorbesc doar despre pensii” , spune Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a criticat faptul că cei care apărau justiția acum o atacă, spunând că problema este legată de o idee comunistă, lupta de clasă, unde o anumită clasă este acuzată că e vinovată de toate relele din țară.

„Ei merg pe o idee, pe un concept comunist, care a fost preluat acum și de neocomunism, că ei sunt neocomunisti și anume, lupta de clasă. Astăzi stabilim o clasă, o castă vinovată de toate relele din țară. Asta e. Din cauza lor, sugarilor li se ia de la gură, din cauza lor, pensiile nu știu ce, din cauza lor, spitalele n-au cutare, din cauza lor îți merge prost firma. Și atunci, de fapt, ce urmăresc? Ca toți magistrații, hai să zicem, judecătorii și procurorii, începeau să devină intimidați” , spune Liviu Dragnea. 

