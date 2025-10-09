Liviu Dragnea: „Se va păstra același narativ cu „VIN RUȘII” pentru înarmare și pentru ca liderii actuali să își mențină puterea”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre sintagma „vin rușii” și ce se ascunde în spatele ei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre sintagma „vin rușii” și fațetele ei. Acesta a început prin a spune că Putin nu are niciun interes să atace NATO. Acesta susține că Rusia este cea mai mare țară ca suprafață, plină de resurse, fără interese în Europa. Politicianul a continuat prin a spune că în Europa nu mai sunt resurse, dar sunt multe tensiuni politice. Dragnea susține că sunt două motive în spatele narativului cu „vin rușii”. Bani mai mulți pentru înarmare și menținerea puterii printr-o stare de frică.
„Sunt absolut convins că Putin n-are niciun gând să intre sau să atace NATO, pentru că nu are de ce. Este cea mai mare țară din lume, ca suprafață. Are resurse arhisuficiente. Da, chiar Rusia este una din puținele țări care poate trăi… Nimeni nu are de ce să vină în Europa. Aici resurse nu mai sunt. Din punct de vedere cultural, Occidentul e praf. Da, din punct de vedere social sunt tensiuni permanente. Ce-ar câștiga Putin să intre în NATO? Ce ar câștiga? Sigur că e narativul ăsta, domnule, vin rușii peste noi, deci trebuie să cumpărăm și să facem. Și atunci, domnule, hai să militarizăm România, că doar-doar, îl atragem pe ăla aici. E singura țară din Uniunea Europeană care ține secret aceste date. De ce? Aia a fost glumă de înainte, pe vremea mea se știa și cât se cheltuie pe cafele la Camera Deputaților. Deci ei vor încerca așa să țină în continuare acest narativ cu vin rușii peste noi din două motive. Să se aloce foarte mulți bani pentru înarmare, pentru a crește veniturile complexului militaro-industrial și din Europa, și din Statele Unite, și probabil și unele buzunare politice. Și al doilea motiv foarte important pentru ei, pentru a se menține la putere. De ce? Pentru că dacă dispare această frică indusă, ireală că vin rușii peste Europa, oamenii o să înceapă să pună întrebări, frate, dar voi ce ați făcut cu banii? Adică unde s-au dus atâtea sute de miliarde din banii contribuabililor europeni?”, a explicat politicianul.