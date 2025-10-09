Liviu Dragnea: „Se va păstra același narativ cu „VIN RUȘII” pentru înarmare și pentru ca liderii actuali să își mențină puterea”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre sintagma „vin rușii” și ce se ascunde în spatele ei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „E singura țară din Uniunea Europeană care ține secret aceste date. De ce? Aia a fost glumă de înainte, pe vremea mea se știa și cât se cheltuie pe cafele la Camera Deputaților.”

Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre sintagma „vin rușii” și fațetele ei. Acesta a început prin a spune că Putin nu are niciun interes să atace NATO. Acesta susține că Rusia este cea mai mare țară ca suprafață, plină de resurse, fără interese în Europa. Politicianul a continuat prin a spune că în Europa nu mai sunt resurse, dar sunt multe tensiuni politice. Dragnea susține că sunt două motive în spatele narativului cu „vin rușii”. Bani mai mulți pentru înarmare și menținerea puterii printr-o stare de frică.