Liviu Dragnea: „FISURA spre suveranism a apărut atunci când eu am vorbit despre interesul național. Călin Georgescu a călcat peste aceeasta fisură”

Liviu Dragnea, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 11 noiembrie 2025, a discutat despre mai multe subiecte importante legate de situația politică și influențele externe asupra României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Liviu Dragnea a relatat cum, la început, s-a discutat cu cine să meargă și pe cine să aleagă pentru o funcție importantă. Inițial, au mers cu doamna Lasconi, iar pentru Marcel Ceolacu se spunea că totul e clar și rezolvat, cu sprijin din partea Ambasadei Americii. A subliniat că, în sistemul lui Marcel, se pregăteau din timp „costumele de președinte”, pentru a fi gata la întâlnirea cu Donald Trump.

Liviu Dragnea: „Au mers cu doamna Lasconi inițial. Sigur că lui Marcel Ciolacu i se spunea mereu, stai liniștit, deci e rezolvată, cu tine mergem.” Marius Tucă: „Cine aceiași îi spuneau?” Liviu Dragnea: „Și sistemul Marcel comanda deja costumele de președinte.”

Dragnea a evocat o situație complicată, folosing o metaforă despre o fisură într-un gheață, care a fost fisurată de el în timp ce vorbea despre naționalism și suveranism. A avertizat că această fisură nu se va suda la loc, iar ape adânci vor continua să sape în acest sens politic.

„Într-o spargere de gheață, care a fost fisurată de mine în perioada aia când am vorbit de naționalism, de suveranism, gheața doar a fost fisurată. Eu am spus de atunci, domnule, fisura asta nu se va suda la loc. Apa va săpa, va săpa șuvoiul la un moment dat va ieși afară și șuvoiul a țîșnit, când pe fisură i-a călcat domnul Călin Georgescu”, spune Liviu Dragnea.

De asemenea, Liviu Dragnea a mai comentat despre retragerea lui Elena Lasconi din jocul politic din cauza lipsei de susținere și a unei anumite poziții politice antirusești și pro-occidentale.