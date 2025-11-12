Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „FISURA spre suveranism a apărut atunci când eu am vorbit despre interesul național. Călin Georgescu a călcat peste aceeasta fisură”

Liviu Dragnea: „FISURA spre suveranism a apărut atunci când eu am vorbit despre interesul național. Călin Georgescu a călcat peste aceeasta fisură”

Serdaru Mihaela
12 nov. 2025, 10:30, Marius Tucă Show

Liviu Dragnea, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 11 noiembrie 2025, a discutat despre mai multe subiecte importante legate de situația politică și influențele externe asupra României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Liviu Dragnea a relatat cum, la început, s-a discutat cu cine să meargă și pe cine să aleagă pentru o funcție importantă. Inițial, au mers cu doamna Lasconi, iar pentru Marcel Ceolacu se spunea că totul e clar și rezolvat, cu sprijin din partea Ambasadei Americii. A subliniat că, în sistemul lui Marcel, se pregăteau din timp „costumele de președinte”, pentru a fi gata la întâlnirea cu Donald Trump.

Liviu Dragnea: „Au mers cu doamna Lasconi inițial. Sigur că lui Marcel Ciolacu i se spunea mereu, stai liniștit, deci e rezolvată, cu tine mergem.”

Marius Tucă: „Cine aceiași îi spuneau?”

Liviu Dragnea: „Și sistemul Marcel comanda deja costumele de președinte.”

Dragnea a evocat o situație complicată, folosing o metaforă despre o fisură într-un gheață, care a fost fisurată de el în timp ce vorbea despre naționalism și suveranism. A avertizat că această fisură nu se va suda la loc, iar ape adânci vor continua să sape în acest sens politic.

„Într-o spargere de gheață, care a fost fisurată de mine în perioada aia când am vorbit de naționalism, de suveranism, gheața doar a fost fisurată. Eu am spus de atunci, domnule, fisura asta nu se va suda la loc. Apa va săpa, va săpa șuvoiul la un moment dat va ieși afară și șuvoiul a țîșnit, când pe fisură i-a călcat domnul Călin Georgescu”, spune Liviu Dragnea.

De asemenea, Liviu Dragnea a mai comentat despre retragerea lui Elena Lasconi din jocul politic din cauza lipsei de susținere și a unei anumite poziții politice antirusești și pro-occidentale.

„După ce s-a întâmplat cu anularea alegerilor, au ajuns la concluzia că doamna Lasconi nu va mai avea tracțiune și au zis că trebuie să construiască pe altcineva. Nu pot construi într-un timp scurt. Și atunci au pus data alegerilor (…) Au ajuns la concluzia că nu puteau construi pe ea narativul atât de puternic antirusesc și pro-occidental”, conchide Liviu Dragnea.

 

ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu"
11:23
Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu"
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Bolojan trebuie să înțeleagă că n-are HABAR de economie"
10:00
Liviu Dragnea: „Bolojan trebuie să înțeleagă că n-are HABAR de economie"
MARIUS TUCĂ SHOW Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja CONTROLUL asupra justiției"
08:00
Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja CONTROLUL asupra justiției"
VIDEO Liviu Dragnea: „Macron a fost dat afară din Africa și a rămas cu o singură colonie – România"
07:30
Liviu Dragnea: „Macron a fost dat afară din Africa și a rămas cu o singură colonie – România"
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor
07:00
Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor
ACTUALITATE Valentin Stan: DNA-ul l-a prins pe Bogos că încerca să ajungă la Premier pe bază de MITĂ
06:30
Valentin Stan: DNA-ul l-a prins pe Bogos că încerca să ajungă la Premier pe bază de MITĂ
