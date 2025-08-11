Marian Munteanu: „Iliescu ne-a băgat în organizația țărilor francofone, și acolo am rămas”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Marian Munteanu a vorbit despre influența sovietică asupra României în perioada post-comunistă și despre modul în care fostul președinte Ion Iliescu a încercat să poziționeze țara în raport cu marile puteri ale vremii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

La începutul discuției, Marian Munteanu a explicat că România a rămas multă vreme sub influența structurată a Uniunii Sovietice, chiar și după căderea acesteia. Potrivit lui, Ion Iliescu a preluat un model politic inspirat direct din sistemul sovietic.

Marian Munteanu: „Domnul Iliescu, răposatul, a venit cu modelul sovietic”

„Domnul Iliescu, răposatul, a venit cu modelul sovietic. Nu era modelul suedez. Am avut tratat cu URSS-ul, suntem ultimii. În 91, cred că a fost. Era ultimul tratat. Și după a căzut URSS-ul. Noi eram sub influența structurală a Uniunii Sovietice, care chiar dacă politica lui Ceaușescu a fost de o anumită, hai să spunem așa, o independență e mult spus. De o anumită poziționare. Totuși în societate erau structurate linii care răspundeau la comandă… Nu se putea altfel. Ei au construit statul comunist.”, afirmă invitatul.

„N-am intrat noi în țările francofone?”

Munteanu a continuat prin a aminti încercările lui Ion Iliescu de a plasa România în anumite alianțe strategice înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Printre acestea, menționează aderarea la organizațiile francofone.

„Ați făcut referire la președintele Iliescu. Ce a mai făcut președintele Iliescu înainte de intrarea în UE? Pe lângă tratatul cu URSS. N-am intrat noi în țările francofone? Vă amintiți? Noi cu Franța am avut o relație specială încă dinainte, nu?”, spune el.

Marian Munteanu: „Curentul ruso-sovietic, ăla e aici, la doi pași”

În final, Munteanu a subliniat că poziționarea României față de Rusia este inevitabil influențată de geografie.