Marian Munteanu: „Orice persoană și orice comunitate are nevoie de MÂNTUIRE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Marian Munteanu, etnolog și activist român, a vorbit despre mântuirea Poporului Român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Marian Munteanu: „Comparativ cu multe alte locuri, stăm bine. Încă avem resurse interioare”

Invitat la Marius Tucă Show, Marian Munteanu a vorbit despre mântuirea Poporului Român. Acest proces, spune etnologul, este unul de care are nevoie orice entitate, orice comunitate, orice popor. Acesta susține că un popor se poate mântui doar prin el însuși. Prin deciziile și acțiunile unei comunități, aceasta poate atinge mântuirea. Tot ce pot face românii sunt doar lucruri care țin de puterea acestui popor, spune Munteanu. Comparativ cu alte state, spune acesta, românii au mult potențial. Depinde doar de voința acestui popor. Ca idee de final, etnologul susține că nu crede în ideea că românii vor dispărea. Nu crede în această condamnare iremediabilă. Acesta menționează că statul poate dispărea, dar nu și poporul.