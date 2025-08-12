Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”

Andrei Rosz
12 aug. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Marian Munteanu, etnolog și activist român, a vorbit despre raportarea europeană la Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Marian Munteanu: „Cred că Nicușor Dan și Bolojan sunt doi oameni care încearcă să se poziționeze…

Invitat la Marius Tucă Show, Marian Munteanu a vorbit despre cum funcționează propaganda. Acesta a început cu raportarea europeană la Republica Moldova. Etnologul spune că această țară are relevanță doar pentru poziționarea ei geografică, în proximitatea Ucrainei. Altfel, este o țară ce nu ridică interes la nivel european sau mondial. Despre apropierea dintre Nicușor Dan și Maia Sandu, Munteanu spune că este o decizie bazată pe o gândire strategică. Apoi, acesta vorbește despre cum funcționează propaganda. Activistul menționează că întreaga propagandă despre legionari a fost un plan de manipulare. Dacă a fost pus în practică cu 35 de ani în urmă, pe același model, a putut funcționa și acum.

„Republica Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în raport cu Ucraina. Nu interesează pe nimeni de Republica Moldova, săracii. Dar ei au o poziție acolo. Este o gândire strategică a unor forțe care în continuare merg pe formula asta. O să vedem acuma ce vor hotărî cei doi președinți, care de fapt vor lua deciziile. Cred că Nicușor Dan și Bolojan sunt doi oameni care încearcă să se poziționeze… Treaba cu legionarii a mai fost și se mai poate folosi. Ce, dacă ai folosit-o, nu o mai poți face o dată? Când îi păcălești pe unii cu o chestie, mai încerci și a doua oară, că poate merge. Și uite că merge, că ăia vedeau peste tot numai legionari. Poate au fost unii care s-au gândit că a arunca asupra, mă rog, societății românești, un asemenea stigmat, ar fi util pentru cei cărora le face plăcere să considere că România este o țară neserioasă, plină de fenomene ciudate. Atunci este mai ușor să iei niște decizii în raport cu țara aia, profitând de aceasta aparență. ”, a explicat activistul.

