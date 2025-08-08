Mirel Palada: „Românii nu l-au votat pe Nicușor Dan, au votat împotriva sperieturii George Simion”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a vorbit despre criteriile după care votează electoratul român, susținând că opțiunile acestora nu reflectă înclinațiile politice majoritare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Mirel Palada vorbește despre modul în care votează românii și susține că electoratul este adesea mânat mai degrabă de teama față de un candidat decât de încrederea în celălalt. El spune că, deși o mare parte din electoratul român este adepta valorilor tradiționale promovate de trendul MAGA, valori susținute și de candidatul suveranist din România, aceștia, temându-se de pericolul extremismului, au ales o variantă mai sigură, care însă, afirmă Palada, nu le-ar reprezenta cu adevărat interesele.
„Am ajuns aici pentru că a fost un vot puternic negativ, de rău cel mai mic, și pentru că a fost acea vehemență în turul 2 împotriva lui George Simion, iar românii nu l-au votat pe Nicușor Dan, au votat sperietura anti-George Simion și atunci am ajuns să ne alegem cu Nicușor Dan președinte și, în consecință, Nicușor Dan este reprezentantul intereselor francezilor și germanilor, și ăsta este motivul pentru care românii, deși îl preferă pe Donald Trump, ajung să fie reprezentați de un guvern care trage către interesele franceze și germane. Nu e prima dată, adu-ți aminte că și în 2015, imediat după câștigarea alegerilor de către Klaus Iohannis, am avut vestitul guvern „0” al lui Dacian Cioloș, care era de fapt un guvern mascat al intereselor franceze și germane.”