Mirel Palada: „Românii nu l-au votat pe Nicușor Dan, au votat împotriva sperieturii George Simion”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a vorbit despre criteriile după care votează electoratul român, susținând că opțiunile acestora nu reflectă înclinațiile politice majoritare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Nicușor Dan este reprezentantul intereselor francezilor și germanilor”

Mirel Palada vorbește despre modul în care votează românii și susține că electoratul este adesea mânat mai degrabă de teama față de un candidat decât de încrederea în celălalt. El spune că, deși o mare parte din electoratul român este adepta valorilor tradiționale promovate de trendul MAGA, valori susținute și de candidatul suveranist din România, aceștia, temându-se de pericolul extremismului, au ales o variantă mai sigură, care însă, afirmă Palada, nu le-ar reprezenta cu adevărat interesele.