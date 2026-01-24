Ponta: „Nicușor Dan este prizonier al Sistemului. Dacă ar fi rupt lanțurile, ar fi fost un moment crucial pentru România să negocieze ceva important”

În emisiunea Marius Tucă Show de joi seară, fostul premier Victor Ponta a lansat o critică la adresa conducerii actuale de la București, acuzând-o că a ratat o oportunitate istorică odată cu revenirea lui Donald Trump la putere. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția, s-a axat pe scenariul în care Nicușor Dan ar fi rămas în fruntea României, putând negocia direct cu echipa Trump pentru reintrarea în programul Visa Waiver. Ponta a început prin a regreta absența unui lider puternic care să „rupă lanțurile” alianțelor interne.

„Dacă totuși îl lăsau pe Nicușor, că el e un prizonier acolo, între user-iști, sorosiști. Dacă totuși l-ar fi lăsat sau dacă ar fi rupt lanțurile, vreau să spun că ăsta era un moment esențial pentru România, să negocieze ceva foarte concret” , spune Ponta.

Victor Ponta a insistat pe ironie, acuzând lipsa de viziune diplomatică: în loc de selfie-uri și plimbări ale ministrului de externe, România ar fi trebuit să joace cartea pragmatismului trumpist, valorificând contribuțiile militare la Ucraina.