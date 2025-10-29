Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Răzvan Savaliuc: „Clasa politică consideră că CCR este o anexă a ei”

Malina Maria Fulga
29 oct. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Răzvan Savaliuc a criticat intervențiile politicului în deciziile Curții Constituționale. Acesta susține că puterea politică tratează Curtea ca pe o anexă a sa, și nu ca pe o instituție independentă a justiției. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Răzvan Savaliuc: „Curtea Constituțională este o curte politică”

Jurnalistul Răzvan Savaliuc critică dur modul în care politicul intervine în deciziile Curții Constituționale a României. Acesta susține că politicienii ar solicita informații și ar purta discuții cu reprezentanții Curții în scopul obținerii unor verdicte favorabile. Savaliuc consideră că astfel de practici încalcă principiile democrației și ale statului de drept.

„În primul rând, Curtea Constituțională nu este justiție, este o curte politică, nu are nicio treabă cu instanțele judecătorești, este în afara puterii judecătorești. Este evident un abuz. Asta demonstrează că politicul consideră că această curte politică este o anexă a lui, dacă își permite să încalce legea și să le ceară verdictul practic dinainte. E ca și când o parte în justiție se duce și vorbește cu judecătorul: „Ce șanse avem la judecător? Câștigăm aia sau pierdem?” Și apoi folosește aceste informații pentru a-și câștiga nouă cauză. Asta se întâmplă acum, așa se face pe față și asta demonstrează că au ajuns la o astfel de „normalitate”, încât nici măcar nu se mai ascund atunci când fac aranjamente interzise de lege în spatele ușilor închise.”

