Răzvan Savaliuc: „Clasa politică consideră că CCR este o anexă a ei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Răzvan Savaliuc a criticat intervențiile politicului în deciziile Curții Constituționale. Acesta susține că puterea politică tratează Curtea ca pe o anexă a sa, și nu ca pe o instituție independentă a justiției. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Răzvan Savaliuc: „Curtea Constituțională este o curte politică”

Jurnalistul Răzvan Savaliuc critică dur modul în care politicul intervine în deciziile Curții Constituționale a României. Acesta susține că politicienii ar solicita informații și ar purta discuții cu reprezentanții Curții în scopul obținerii unor verdicte favorabile. Savaliuc consideră că astfel de practici încalcă principiile democrației și ale statului de drept.