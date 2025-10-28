Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Răzvan Savaliuc: „DECIZIA nu mai este la cei pe care îi alegem, ci la unele persoane pe care nu le cunoaștem”

29 oct. 2025, 00:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Răzvan Savaliuc avertizează asupra influenței tot mai mari a serviciilor secrete în procesul democratic. Acesta susține că, în realitate, deciziile politice nu ar mai fi luate de aleșii poporului, ci de persoane din umbră, necunoscute publicului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Jurnalistul Răzvan Savaliuc trage un semnal de alarmă cu privire la influența serviciilor secrete asupra clasei politice actuale.

„S-a întâmplat un fenomen care, la americani, a fost depistat din timp și s-au luat măsuri. Ne amintim, pe vremea când FBI-ul era condus de Edgar Hoover, ajunsese la venerabila vârstă de vreo 20 și ceva de ani în funcție, până când americanii și-au dat seama că acesta are o forță atât de mare, încât politicul a ajuns să i se subordoneze. Și au schimbat legea și au zis: mandate de 3 ani la serviciile de informații. La noi ce s-a întâmplat?”

Savaliuc face o paralelă între situația prezentă și perioada comunistă, subliniind că, dacă în trecut politicul controla serviciile și le folosea în propriul interes, astăzi serviciile ar fi cele care au preluat controlul asupra clasei politice, subminând astfel democrația românească.

„După Revoluție, timp până la care politicul conducea serviciile și restul structurilor din stat, acum s-a ajuns în situația în care serviciile au preluat un control politic și un control asupra justiției. Prin acele protocoale pe care noi, presa, le-am depistat și le-am arătat și, într-un final, Curtea Constituțională le-a declarat abuzive. Asta se întâmplă de mulți ani în România, serviciile au ajuns să controleze clasa politică, iar rezultatul se vede, decizia nu mai este la cei pe care i-am ales sau îi alegem la fiecare scrutin electoral, ci la unele persoane pe care noi nu le cunoaștem și nu știm pe ce criterii operează funcționalitatea.”

