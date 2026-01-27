Valentin Stan: Dacă ești huiduit, ar trebui să te bucuri că trăiești într-o țară în care poți fi huiduit

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum cei care sunt huiduiți trebuie să se bucure că trăiesc într-o țară în care se poate face asta. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Atunci când te huiduie cineva, nu ai voie să-l întrebi dacă are proiect. Treci mai departe cu capul plecat, smerit în fața poporului. Și nu-i acuzi pe cetățeni că sunt manipulați. Nu, mergi mai departe și te bucuri că trăiești într-o țară în care cineva își poate permite să strige.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum atunci când un politician este huiduit, trebuie să se bucure că trăiește într-o țară în care se poate face asta. Acesta a început prin a spune că cei care ne conduc nu au habar de democrație. Atunci când ești huiduit, spune istoricul, pleci capul și mergi mai departe.