Valentin Stan: Dacă ești huiduit, ar trebui să te bucuri că trăiești într-o țară în care poți fi huiduit

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum cei care sunt huiduiți trebuie să se bucure că trăiesc într-o țară în care se poate face asta. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum atunci când un politician este huiduit, trebuie să se bucure că trăiește într-o țară în care se poate face asta. Acesta a început prin a spune că cei care ne conduc nu au habar de democrație. Atunci când ești huiduit, spune istoricul, pleci capul și mergi mai departe.
Tembelii care ne conduc nu au idee cu privire la ce este aia democrație. Nu că să fie democrație, nu știu, habar nu au ce este. Hai să le arătăm tâmpiților care ne conduc țara ce este aia democrație. Îl mai cunoști pe băiatul ăsta? (n.r. Tony Blair) Auziți, băi, mucilor? Să vă explic de ce în democrație, atunci când te huiduie cineva, nu ai voie să-l întrebi dacă are proiect. Treci mai departe cu capul plecat, smerit în fața poporului. Și nu-i acuzi pe cetățeni că sunt manipulați, că i-a pus Gheorghe, că i-a pus Ion, că i-a pus… Nu, mergi mai departe, mergi mai departe și te bucuri că trăiești într-o țară în care cineva își poate permite să strige, cum strig eu acuma. A zis Tony Blair ceva de proiect? Auziți-mă, voi, ăștia care umblați cu covorul în spate ca să poată ăsta să calce pe capul vostru până își găsește echilibru. Mă, micuților, dar voi când o să mergeți așa pe lângă gard, cu capul în jos, că n-aveți niciun proiect… Să vă duceți liniștiți pe lângă dealul Cotroceni ca să ciuguliți ce-a mai rămas din țara voastră de 2 lei?