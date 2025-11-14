Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Sile Pușcaș: „Nimeni n-a vorbit de posibilitatea României de a face mai mulți BANI, au venit și au mărit taxele”

Sile Pușcaș: „Nimeni n-a vorbit de posibilitatea României de a face mai mulți BANI, au venit și au mărit taxele”

Andrei Rosz
14 nov. 2025, 10:23, Marius Tucă Show
Sile Pușcaș: „Nimeni n-a vorbit de posibilitatea României de a face mai mulți BANI, au venit și au mărit taxele”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș, om de afaceri, a vorbit despre cum România ar trebui privită asemenea unei companii, în care premierul e CEO-ul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Sile Pușcaș: „Eu, ca om de afaceri, văd România ca pe o companie imensă, unde președintele sau premierul au rol de CEO sau administrator. Dacă preiei o companie cu ușoare probleme și trebuie s-o aduci pe linia de plutire sau s-o crești… Ce faci în prima zi la companie?

Invitat la „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș a vorbit despre cum România trebuie privită asemenea unei companii. Acesta a început prin a spune că mediul de afaceri are nevoie de o schimbare. Antreprenorii români au nevoie să nu li se mai promită lucruri, ci chiar să se facă. Afaceristul prezintă primii pași care ar fi trebuit făcuți la instaurarea noului Guvern.

„Eu am crezut și cred în continuare că asta este o soluție. Adică trebuie pentru oamenii de afaceri, pentru mediu pe care îl reprezint eu, avem nevoie de schimbare. Și schimbare, în ce sens? Avem nevoie de schimbare, să se facă ceva, nu să se promită. Practic, uitați-vă și dumneavoastră. După instaurarea noului Guvern s-a început cu tăierile. Eu, ca om de afaceri, văd România ca pe o companie imensă, unde președintele sau premierul au rol de CEO sau administrator. Dacă preiei o companie cu ușoare probleme și trebuie s-o aduci pe linia de plutire sau s-o crești… Ce faci în prima zi la companie? Vezi cum poți face afaceri, domenii de activitate ca să faci mai mulți bani pentru companie. Pasul doi, încerci să optimizezi toate afacerile care sunt în curs, să obții și mai mult profit de acolo. Și, în ultimul rând, dacă nu ai alte soluții, începi și tai salariile angajaților. Că dacă le tăiem la toți angajații salariile, nici domnul de acolo nu o să mai vină cu drag la muncă, dacă de mâine dumneavoastră tăiați salariul la jumătate. Eu n-am văzut deloc primul aspect. Nimeni n-a vorbit de posibilitatea României de a face efectiv, de a face noi fonduri, de a face bani. Ei pur și simplu au venit, ne-au mărit TVA-ul, ne-au omorât cu horeca, cu absolut tot, cu restaurante… Lucrez și în domeniul ăsta de activitate, este un fiasco, e greu, e greu, e foarte, foarte greu. Trăim de pe o lună pe alta, ne batem și nu se întâmplă nimic. Totuși, eu speram că sunt, erau unele lucruri pe care ei le anunțau foarte importante și eu le consideram importante în România, cum este justiția. Mi se pare extrem de importantă. Cum este tineretul, într-adevăr, și aici mă refer la studenți. Dar ce credeți că s-a întâmplat? În prima măsură a fost tăierea burselor…”, a explicat afaceristul.

Citește și

ACTUALITATE Sile Pușcaș: „În loc să primim banii în șase luni, am primit un DOSAR penal în șapte luni”
09:38
Sile Pușcaș: „În loc să primim banii în șase luni, am primit un DOSAR penal în șapte luni”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Un președinte independent este mai CORUPTIBIL decât unul cu partid”
09:22
Ion Cristoiu: „Un președinte independent este mai CORUPTIBIL decât unul cu partid”
ACTUALITATE Sile Pușcaș: „Ștampila de „regele gunoaielor” a apărut după ce am apărut lângă Simion. S-a încercat ca imaginea mea să fie DENIGRATĂ”
08:49
Sile Pușcaș: „Ștampila de „regele gunoaielor” a apărut după ce am apărut lângă Simion. S-a încercat ca imaginea mea să fie DENIGRATĂ”
ACTUALITATE Sile Pușcaș: „PRESA centrală a aflat în nouă minute de la declanșarea perchezițiilor ce se întâmplă”
08:47
Sile Pușcaș: „PRESA centrală a aflat în nouă minute de la declanșarea perchezițiilor ce se întâmplă”
EXCLUSIV Valentin Stan: Ni se tot spune că RELAȚIA României cu America este foarte bună, dar ne rugăm de Trump să readucă trupele la noi în țară
07:00
Valentin Stan: Ni se tot spune că RELAȚIA României cu America este foarte bună, dar ne rugăm de Trump să readucă trupele la noi în țară
ACTUALITATE Valentin Stan: Bolojan este o SUPAPĂ pentru Nicușor Dan, pentru ce vrea să facă președintele
06:30
Valentin Stan: Bolojan este o SUPAPĂ pentru Nicușor Dan, pentru ce vrea să facă președintele
Mediafax
ANM. Prognoza meteo până în preajma Crăciunului. Precipitațiile vor fi abundente
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce trebuie să faceți în fiecare zi la ora 17.30 pentru a economisi la încălzire
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce nu mâncăm lebede sau pescăruși, dar mâncăm găini?
POLITICĂ Cătălin Drulă, candidatul USR la PMB, îl face mincinos pe Băluță: „A mințit. Minte. Așa fac pesediștii”
11:02
Cătălin Drulă, candidatul USR la PMB, îl face mincinos pe Băluță: „A mințit. Minte. Așa fac pesediștii”
Gândul de Vreme Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade
11:00
Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade
EXTERNE Gigantul american Carlyle este interesat de activele Lukoil. Compania este prezentă și pe piața din România
11:00
Gigantul american Carlyle este interesat de activele Lukoil. Compania este prezentă și pe piața din România
AUTO La ce să fii atent atunci când conduci pe timp de ceață și ai vizibilitate redusă. Cum îți pregătești mașina de drum
10:56
La ce să fii atent atunci când conduci pe timp de ceață și ai vizibilitate redusă. Cum îți pregătești mașina de drum
INFRASTRUCTURĂ PORR a mobilizat 550 de muncitori în şantierul Autostrăzii Piteşti-Sibiu-Lot 4. Cristian Pistol: „Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%”
10:35
PORR a mobilizat 550 de muncitori în şantierul Autostrăzii Piteşti-Sibiu-Lot 4. Cristian Pistol: „Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%”
EXTERNE Eroare fatală la un spital din SUA. Un copil de numai 2 ani a murit după ce medicul a uitat să pună o VIRGULĂ în rețetă
10:15
Eroare fatală la un spital din SUA. Un copil de numai 2 ani a murit după ce medicul a uitat să pună o VIRGULĂ în rețetă