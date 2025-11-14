Sile Pușcaș: „Nimeni n-a vorbit de posibilitatea României de a face mai mulți BANI, au venit și au mărit taxele”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș, om de afaceri, a vorbit despre cum România ar trebui privită asemenea unei companii, în care premierul e CEO-ul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Sile Pușcaș: „Eu, ca om de afaceri, văd România ca pe o companie imensă, unde președintele sau premierul au rol de CEO sau administrator. Dacă preiei o companie cu ușoare probleme și trebuie s-o aduci pe linia de plutire sau s-o crești… Ce faci în prima zi la companie?”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș a vorbit despre cum România trebuie privită asemenea unei companii. Acesta a început prin a spune că mediul de afaceri are nevoie de o schimbare. Antreprenorii români au nevoie să nu li se mai promită lucruri, ci chiar să se facă. Afaceristul prezintă primii pași care ar fi trebuit făcuți la instaurarea noului Guvern.