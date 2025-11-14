Sile Pușcaș: „Nimeni n-a vorbit de posibilitatea României de a face mai mulți BANI, au venit și au mărit taxele”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș, om de afaceri, a vorbit despre cum România ar trebui privită asemenea unei companii, în care premierul e CEO-ul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș a vorbit despre cum România trebuie privită asemenea unei companii. Acesta a început prin a spune că mediul de afaceri are nevoie de o schimbare. Antreprenorii români au nevoie să nu li se mai promită lucruri, ci chiar să se facă. Afaceristul prezintă primii pași care ar fi trebuit făcuți la instaurarea noului Guvern.
„Eu am crezut și cred în continuare că asta este o soluție. Adică trebuie pentru oamenii de afaceri, pentru mediu pe care îl reprezint eu, avem nevoie de schimbare. Și schimbare, în ce sens? Avem nevoie de schimbare, să se facă ceva, nu să se promită. Practic, uitați-vă și dumneavoastră. După instaurarea noului Guvern s-a început cu tăierile. Eu, ca om de afaceri, văd România ca pe o companie imensă, unde președintele sau premierul au rol de CEO sau administrator. Dacă preiei o companie cu ușoare probleme și trebuie s-o aduci pe linia de plutire sau s-o crești… Ce faci în prima zi la companie? Vezi cum poți face afaceri, domenii de activitate ca să faci mai mulți bani pentru companie. Pasul doi, încerci să optimizezi toate afacerile care sunt în curs, să obții și mai mult profit de acolo. Și, în ultimul rând, dacă nu ai alte soluții, începi și tai salariile angajaților. Că dacă le tăiem la toți angajații salariile, nici domnul de acolo nu o să mai vină cu drag la muncă, dacă de mâine dumneavoastră tăiați salariul la jumătate. Eu n-am văzut deloc primul aspect. Nimeni n-a vorbit de posibilitatea României de a face efectiv, de a face noi fonduri, de a face bani. Ei pur și simplu au venit, ne-au mărit TVA-ul, ne-au omorât cu horeca, cu absolut tot, cu restaurante… Lucrez și în domeniul ăsta de activitate, este un fiasco, e greu, e greu, e foarte, foarte greu. Trăim de pe o lună pe alta, ne batem și nu se întâmplă nimic. Totuși, eu speram că sunt, erau unele lucruri pe care ei le anunțau foarte importante și eu le consideram importante în România, cum este justiția. Mi se pare extrem de importantă. Cum este tineretul, într-adevăr, și aici mă refer la studenți. Dar ce credeți că s-a întâmplat? În prima măsură a fost tăierea burselor…”, a explicat afaceristul.