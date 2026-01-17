Silviu Predoiu: „Au trecut 18 ani de la ultima vizită al unui șef de stat al SUA în România. Nu putem vorbi de un parteneriat strategic”

În emisiunea Marius Tucă Show din 13 ianuarie 2026, Silviu Predoiu a criticat dur poziționarea României în raport cu Statele Unite, subliniind o discrepanță majoră între discursul oficial de la București și realitatea geopolitică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția, purtată cu gazda Marius Tucă, a pus accent pe relația strategică cu SUA invocată obsesiv de liderii români, pe influența europeană (Franța și Germania) și pe provocările aduse de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Marius Tucă: „ Avem un partener strategic, măcar pe hârtie, Statele Unite. Dacă se schimbă lumea și Trump schimbă această lume, tsunami vine de acolo, și Trump vorbește despre pace, și despre pace, și despre pace, și noi suntem cu războiul în gură de dimineața până seara, prin Țoiu, prin Nicușor Dan, nu mai vorbesc de războiul hibrid. Nu mai vreau să aud războiul hibrid și toate tâmpenile astea. De ce noi facem asta? De ce mergem în direcția exact opusă în care merg Statele Unite? „

Silviu Predoiu a demontat mitul parteneriatului strategic bilateral cu SUA, observând absența vizitelor oficiale de rang înalt: