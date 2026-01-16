Silviu Predoiu: „Groenlanda nu este amenințată de SUA, este apărată de SUA pentru că roiesc navele chinezești și rusești în jurul ei”

În emisiunea Marius Tucă Show de marți, 13 ianuarie 2026, Silviu Predoiu a demontat cu ironie și argumente declarațiile șefului Apărării din România, domnul Miruță, referitoare la Groenlanda și posibila implicare militară românească. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Silviu Predoiu a pornit de la o afirmație aparent absurdă a lui Miruță: trimiterea de trupe românești în Groenlandă în cazul unui atac sau ocupare de către Statele Unite, partenerul strategic al României.

„În primul rând că îți trebuie un ghid să înțelegi ce a vrut să zică domnul Miruță în declarația aceea despre Groenlanda. Să invoc articolul 5, atunci de cine să invoc articolul 5 de Danemarka împotriva Statelor Unite? De Danemarka împotriva navelor imaginare chinezești și rusești care au împânzit, dar nu apar pe satelit, nu apar nicăieri. Deci nu se înțelege nimic din declarația dumnealui. Și m-am întrebat dacă eu nu sunt în stare sau dumnealui nu știe ce vorbește” , spune Predoiu

Liniștirea a venit dintr-o altă gafă a lui Miruță: propunerea de modificare a regulilor militare pentru pensionarea la 48 de ani. Predoiu a corectat: militarii se pensionează la 60 de ani conform legii, prelungit recent eșalonat până la 65.

„Dar m-am liniștit când am văzut cealaltă declarație a domnului Miruță. Ceea în care spunea că trebuie să se facă o modificare în regulamentele militare pentru că se pensionează la 48 de ani militarii. Dumnealui nu știe că militarii se pensionează la 60 de ani conform legii și că acum 2 ani s-a prelungit vârsta de pensionare la 65″ , subliniază Predoiu

Oficialii români, în opinia sa, „se ascund după cireși”, „se învârt în jurul tufei” precum Mark Rutte, simulând o poziție fără să o aibă.