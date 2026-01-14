Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat discuția dintre pilotul român și turnul de control cu o relație România- Elveția”

Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat discuția dintre pilotul român și turnul de control cu o relație România- Elveția”

Serdaru Mihaela
14 ian. 2026, 11:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 13 ianuarie 2026, analistul politic Silviu Predoiu a demontat cu ironie și sarcasm vizita recentă a președintelui la Paris, acuzând-o că a fost transformată artificial într-un moment de „mândrie națională” pe baza unor poze cu avioane elvețiene. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Silviu Predoiu a subliniat lipsa de substanță a deplasării, care a inclus o vizită bilaterală și participarea la acțiunea multilaterală a coaliției voinței:

„A fost și o vizită bilaterală și a fost și o participare la acțiune multilaterală, coaliția voinței. Nimeni n-a avut nimic de spus după acea participare la Paris, pentru că nu s-a întâmplat nimic. N-a venit cu nimic semnat, n-a venit cu niciun angajament, n-a venit cu nimic” , spune Predoiu

Silviu Predoiu a contrastat cu un scenariu ipotetic în care România ar fi avut contracte majore, precum cel cu Airbus pentru elicoptere sau înțelegeri privind pregătirea trupelor.

„Iar noi dacă aveam un contract Airbus, un contract pentru elicoptere, o înțelegere cu niște pregătiri de trupe, cu investiții, aveam ce să discutăm. Și nu ne mai interesa că au fost două avioane elvețiene. Chiar nu ne interesa. Dar în condițiile în care ăsta a fost singurul eveniment al vizitei și pentru președinte și pentru noi a vrut să-l transforme în ceva. A vrut să-l transforme într-un moment de mândrie națională” , conchide Predoiu

