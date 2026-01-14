Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat discuția dintre pilotul român și turnul de control cu o relație România- Elveția”

În emisiunea Marius Tucă Show din 13 ianuarie 2026, analistul politic Silviu Predoiu a demontat cu ironie și sarcasm vizita recentă a președintelui la Paris, acuzând-o că a fost transformată artificial într-un moment de „mândrie națională” pe baza unor poze cu avioane elvețiene. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Silviu Predoiu a subliniat lipsa de substanță a deplasării, care a inclus o vizită bilaterală și participarea la acțiunea multilaterală a coaliției voinței:

„A fost și o vizită bilaterală și a fost și o participare la acțiune multilaterală, coaliția voinței. Nimeni n-a avut nimic de spus după acea participare la Paris, pentru că nu s-a întâmplat nimic. N-a venit cu nimic semnat, n-a venit cu niciun angajament, n-a venit cu nimic” , spune Predoiu

Silviu Predoiu a contrastat cu un scenariu ipotetic în care România ar fi avut contracte majore, precum cel cu Airbus pentru elicoptere sau înțelegeri privind pregătirea trupelor.