Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat Președinția României cu o primărie un pic mai mare”

În ediția din 13 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, generalul (r) Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe, a criticat modul în care președintele României își exercită atribuțiile, afirmând că acesta tratează instituția prezidențială ca pe o primărie „un pic mai mare”. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Fostul director SIE a arătat că structurile tehnice și de specialitate își îndeplinesc constant atribuțiile, însă decizia aparține exclusiv președintelui.

Silviu Predoiu: „Mecanismul nu funcționează cu forța. Domnul președinte și-a adus consilieri de la primărie. A confundat Președinția României cu o primărie un pic mai mare. Serviciile, organizatorii, tehnicienii, ei își fac datoria întotdeauna, pentru că asta este fișa postului. Tu îi faci notă de discuție pentru toți, chiar dacă el spune că nu vrea să se vadă cu ei, nu poți să îl forțezi. Nicușor Dan e în altă lume.”

