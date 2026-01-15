Silviu Predoiu: „Nimeni nu-și punea problema ce-l recomandă pe Bolojan pentru funcția de premier”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum nimeni nu s-a întrebat ce îl recomandă pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum nimeni nu s-a întrebat ce îl recomandă pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier. Acesta a început prin a spune că Bolojan era o non-amenințare pentru toți. Devenise un fel de simbol al performanței. Ofițerul SIE susține ironic faptul că Bolojan devenise un soi de mantră. Cine îl pune premier, automat câștiga alegerile prezidențiale.
„Nicio șansă. Ilie Bolojan era văzut ca o non-amenințare pentru toți și atunci l-au luat toți ca simbol al performanței. Devenise, țineți minte… Era o bătaie. Am fost întrebat într-un studio, dacă veți fi președinte, eram în campanie… Am fost întrebat, dacă veți fi președinte, îl veți pune premier pe Ilie Bolojan? Da și am zis nu, nu pot eu să stabilesc. Ați greșit, trebuie să… Și mi s-a spus în pauză, domnule, ați greșit, ați pierdut. Păi, toată lumea care chiar vrea să fie președinte, trebuie să spună că îl pune pe Bolojan. Da, era o mantră. Dacă voi ieși președinte, îl voi pune pe Bolojan. Era o întrebare capcană, asta cu pe cine veți pune. Răspunsul era știut, era clasic. Nimeni nu-și punea problema ce-l recomandă pe domnul Ilie Bolojan pentru funcția de Premier al României?”, a explicat ofițerul.