Silviu Predoiu: „Nimeni nu-și punea problema ce-l recomandă pe Bolojan pentru funcția de premier”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum nimeni nu s-a întrebat ce îl recomandă pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Silviu Predoiu: „Ilie Bolojan era văzut ca o non-amenințare pentru toți și atunci l-au luat toți ca simbol al performanței. Devenise, țineți minte… Era o bătaie. Da, era o mantră. Dacă voi ieși președinte, îl voi pune pe Bolojan. Nimeni nu-și punea problema ce-l recomandă pe domnul Ilie Bolojan pentru funcția de Premier al României? ”

