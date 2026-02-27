Silviu Predoiu: „Nicușor Dan nu are consilieri, iar Ministerul de Externe nu este capabil să-i dea o direcție”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre faptul că Nicușor Dan nu are consilieri iar Ministerul de Externe nu este capabil să îi dea o direcție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Profesioniștii sunt acolo, politicienii, demnitarii nu sunt în stare. Am văzut ce a vorbit domnul președinte despre dumnealui.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre faptul că Nicușor Dan nu are consilieri care să îl poată ajuta. De asemenea, acesta mai subliniază faptul că Ministerul de Externe nu este capabil să îi dea o direcție sau să îl sprijine. El spune că profesioniștii sunt acolo, dar politicienii și demnitarii nu sunt în stare să îl ajute pe președinte.

Ofițerul SIE a spus că a urmărit ce a vorbit Nicușor Dan în vizita sa la Consiliul pentru Pace. Consiliu ținut de Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, pe data de 19 februarie. Nicușor a fost întrebat dacă s-a întâlnit cu Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii. Președintele României a replicat foarte calm faptul că a fost o întâlnire de câteva minute. Mai mult, a spus că acesta s-a întâlnit cu foarte mulți participanți în vizita sa în SUA.