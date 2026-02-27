Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Silviu Predoiu: „Structurile de forță nu-și permit să ia pe cineva, să-l pună cel mai ineficient primar al Capitalei, ca apoi să-l pună la Cotroceni”

Silviu Predoiu: „Structurile de forță nu-și permit să ia pe cineva, să-l pună cel mai ineficient primar al Capitalei, ca apoi să-l pună la Cotroceni”

Malina Maria Fulga
27 feb. 2026, 08:00, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu a vorbit despre mandatul președintelui Nicușor Dan, demontând o idee vehiculată în spațiul public, aceea că președintele Dan ar fi fost plasat în funcție de către serviciile de informații. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul ofițer SIE, Silviu Predoiu, spune că, din perspectiva sa, Nicușor Dan nu ar putea fi un om al serviciilor, dat fiind faptul că serviciile nu și-ar putea permite să pună în principala funcție în stat, dar nici la Primăria Capitalei, un om politic care, susține invitatul, nu a reușit să performeze în niciuna dintre funcții.

„Ce spuneți dumneavoastră, sistemul egal structurile de forță, structurile de forță performează. În bine sau în rău, performează foarte tare. Nu-și permit să se compromită luând pe cineva și punându-l cel mai ineficient primar general din istoria Bucureștiului. Și după aia aducându-l la Cotroceni și lăsându-l șase-șapte luni fără consilieri. Și nenumind șef la servicii de nouă luni. De asta zic că nu are legătură. Ne place să căutăm explicații, pentru că ne scutește de o presiune. Se spune că l-au votat 5 milioane de români.”

„Dumneavoastră știți care e viziunea pentru România a domnului Nicușor Dan? Eu, în calitate de candidat prezidențial, la dumneavoastră am prezentat viziunea mea pentru România. Eu n-am auzit viziunea pentru România a domnului Nicușor Dan.”

