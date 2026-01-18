Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Silviu Predoiu: „România este amenințată de irelevanță. Mă sperie că devine irelevantă și pentru români”

Silviu Predoiu: „România este amenințată de irelevanță. Mă sperie că devine irelevantă și pentru români”

Cătălin Costache
18 ian. 2026, 10:30, Marius Tucă Show

În ediția din 13 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, generalul (r) Silviu Predoiu a lansat un avertisment privind poziția României pe scena internațională, afirmând că țara noastră se confruntă cu un pericol major: irelevanța. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Predoiu a declarat că România a ajuns într-un punct în care nu mai contează în marile decizii internaționale, fiind prezentă doar formal, la evenimente protocolare unde lipsa de coerență și de substanță devine evidentă. El a subliniat că acest statut nu este doar o problemă de imagine externă, ci una profundă, care începe să afecteze percepția românilor asupra propriului stat.

Fostul șef SIE a spus că adevărata dramă nu este faptul că România este ignorată în afara granițelor, ci că riscă să devină irelevantă pentru cetățenii români.

Silviu Predoiu: „România nu mai contează. Am fost întrebat care este pericolul care pândește România. România e amenințată de irelevanță. A ajuns deja în punctul în care e irelevantă pentru străinătate. Nimeni nu ne ia în calcul la nimic. Participăm doar la acțiuni protocolare, unde nu contează dacă spui sau nu ceva, și acolo ne facem de râs, prin desincronizări motrice, prin dificultăți de exprimare ș.a.m.d. Suntem deja irelevanți pentru străinătate. Problema este că România începe să devină irelevantă pentru români, asta mă sperie. Mă întreabă unii de ce nu stau acasă. D-asta nu stau acasă. N-am muncit 30 de ani pentru o asemenea recunoaștere a României, pentru rușinea pe care o trăim astăzi.”

