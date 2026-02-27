Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nici «țarul» nu a anulat alegeri, dar România a făcut-o”

Alexandra Anton Marinescu
27 feb. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat contextul european și implicațiile anulării alegerilor din România. Invitatul a făcut o comparație între percepția Rusiei asupra Occidentului și situația actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „N-a existat în istoria Europei un asemenea moment”

Cristoiu susține că momentul actual este fără precedent în istoria Europei. El afirmă că, de-a lungul timpului, elitele ruse au privit Occidentul drept model politic și cultural. În acest context, anularea alegerilor în România ar reprezenta un argument puternic în dezbaterea internă din Rusia.

„N-a existat în istoria Europei un asemenea moment. De regulă, Occidentul s-a preocupat de, nu știu, unt, lepton… Pe plan intern, Putin avea nevoie, toată lumea știm că acolo există, la ruși, de pe vremea țarilor, o inteligenție care s-a uitat întotdeauna la Occident ca la Occidentul luminilor. Cum ne uitam noi pe vremea aia la Bizanț când eram prin copaci. Bizanțul, Roma, mai nou Occidentul, și de acolo veneau ideile, de acolo au venit ideile decembriste, până și ideile bolșevice. Însă, de fiecare dată, țarilor, președinților, dictatorului, li se spunea: dom’le, ați văzut acolo? Alegeri libere. Care alegeri libere? România a anulat alegerile. Nici el, nici țarul n-a anulat alegerile.”, susține invitatul.

