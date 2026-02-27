În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat contextul european și implicațiile anulării alegerilor din România. Invitatul a făcut o comparație între percepția Rusiei asupra Occidentului și situația actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „N-a existat în istoria Europei un asemenea moment”

Cristoiu susține că momentul actual este fără precedent în istoria Europei. El afirmă că, de-a lungul timpului, elitele ruse au privit Occidentul drept model politic și cultural. În acest context, anularea alegerilor în România ar reprezenta un argument puternic în dezbaterea internă din Rusia.