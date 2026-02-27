Dan Dungaciu: „Europenii cred că dacă continuă războiul, Rusia colapsează și Europa învinge”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre conflictele de viziune din interiorul taberei lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Încă o dată, Trump a avut doi consilieri. Un consilier care spunea că rezolvăm problema, vorbim cu Putin, care e Witkoff (n.r. Steve Witkoff, consilier prezidențial al lui Trump). Și a avut și un consilier care spunea să rezolvăm problema, vorbim cu Kievul, care e Chollet (n.r. Derek Chollet).”

