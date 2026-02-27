Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nu știam că există o afecțiune atât de mare între SUA și România

27 feb. 2026, 06:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat pe baza răspunsului lui Nicușor Dan din cadrul interviului de la Antena3 din data de 19 februarie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Știai că n-a fost niciun eșec și că este afecțiune între România și SUA? Știai asta? Da, acolo a fost love (n.r. iubire). A fost emoționat Trump… Ia, auzi. S-a văzut afecțiune reciprocă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan  a comentat pe baza răspunsului lui Nicușor Dan din cadrul interviului de la Antena3 din data de 19 februarie. Nicușor Dan a fost întrebat de către Mihai Gâdea cum se simte după terminarea ședinței Consiliului pentru Pace din Statele Unite ale Americii. La acest Consiliul pentru Pace a participat și Nicușor Dan în calitate de observator. Acesta a fost singurul observator care a ținut și un discurs. Mihai Gâdea subliniază momentul în care Donald Trump aduce laude României și spune că poporul român este fantastic. Nicușor Dan răspunde că acest moment a avut o încărcătură emoțională în relația bilaterală. Președintele mai spune că se bucură că a iești bine din ambele părți.

Valentin Stan este surprins de afirmațiile pe care Nicușor Dan le face în acel interviu. Istoricul ironizează ideea că Trump ar fi fost emoționat de întâlnirea cu Dan. Analistul a ironizat și ideea de afecțiune reciprocă dintre România și Statele Unite ale Americii.

Știai că n-a fost niciun eșec și că este afecțiune între România și SUA? Știai asta? Da, acolo a fost love (n.r. iubire). A fost emoționat Trump… Ia, auzi. S-a văzut afecțiune reciprocă. Uite-te la el (n.r. Nicușor Dan), uite-te bine… Uite-te la fața lui… De tine zice să nu faci vreo nefăcută. Zice de tine, că tu ești adversar.

