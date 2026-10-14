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Mirel Palada anunță că USR ar putea să nu treacă pragul la alegerile parlamentare. Ce scoruri au PSD și AUR în sondaje

Andrei Rosz
Mirel Palada susține că USR ar putea să nu treacă pragul la alegerile parlamentare. Ce scoruri au PSD și AUR
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Mirel Palada prezintă cum stau partidele în cel mai recent sondaj. Sociologul susține că USR este aproape să nu treacă pragul la viitoarele alegeri parlamentare, în timp ce PSD a crescut puțin peste 20%. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„USR-ul nu trece pragul…”

Invitat la Marius Tucă Show, Mirel Palada începe printr-o ironie la adresa USR și spune că, atunci când se uită la cum se manifestă partidul, îi taie din procente în sondaje. Acesta afirmă că Dominic Fritz „ar trebui să vină cu procente de acasă” pentru că se află la un scor negativ. Sociologul susține că și USR-ul stă prost în sondaje, aproape chiar să nu treacă pragul la viitoarele alegeri parlamentare.

„Și eu mă uit la procente, văd o mare de procente… Mă uit la procente și când văd la USR, când îi văd cum sunt, le zic: „no procente for you today” (n.r. fără procente pentru tine astăzi). Le dau cu polonicul în cap și le mai iau din procente. Cât aveți aici? 12%? Nu, astăzi veți avea doar 7%. Râdem, glumit, dar nu părăsim incinta. Adică domnul Fritz trebuie să vină cu procente de acasă ca să dea cu pozitiv, pentru că în sondajele Sociopol iese cu procente negative. USR-ul nu trece pragul…”, susține sociologul. 

Cum se influențează PSD și AUR reciproc în sondaje?

Sociologul vorbește și despre procentele PSD și AUR din cel mai recent sondaj. Acesta susține că PSD-ul și-a revenit și a ajuns la 22%. Palada surprinde o corelație negativă între PSD și AUR. El spune că atunci când AUR crește în sondaje, PSD scade și invers. În acest moment, remarcă acesta, PSD se află undeva la 22%, iar AUR a scăzut la 35%.

„În cel mai recent sondaj, PSD-ul și-a revenit și este la peste 20%. În momentul de față este la 22%. Este o corelație negativă între AUR și PSD. Când crește AUR, scade PSD-ul. Când crește PSD-ul, scade AUR. În momentul de față, PSD-ul e la 22%, iar AUR a scăzut la 35%.”, explică Palada. 

AUR va mai crește în sondaje. Explicația lui Palada

În emisiunea lui Ionuț Cristache din 14 octombrie, Mirel Palada spunea că AUR va mai crește fără îndoială în sondaje. Acesta argumenta că toate partidele mici suveraniste „s-au ofilit”, iar voturile se vor întoarce către partidul lui George Simion.

„SOS, PACE și POT sau toate țăndările sparte la vremea respectivă la alegeri, acuma s-au ofilit. Ele sunt la niște scoruri reziduale și toate voturile se întorc către AUR.  Și atunci ar fi și mai complicat să se facă o majoritate parlamentară, un cordon sanitar împotriva AUR-ului. Drept pentru care realizarea de alegeri anticipate are o probabilitate mai redusă decât să cadă meteoritul și să dispară toată civilizația de pe fața pământului”, a afirmat Mirel Palada la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

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