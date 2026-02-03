Vlad Pascu, tânărul condamnat la 10 ani de închisoare pentru că, în august 2023, a ucis doi tineri în localitatea constănțeană 2 Mai după ce s-a urcat drogat la volan și a intrat cu mașina într-un grup de pietoni, ar fi furat o cantitate uriașă de aur. Acesta ar fi luat metalul prețios chiar de la tatăl său, care ar fi observat lipsa bijuteriilor abia după ce fiul său a fost arestat.

La data de 19 august 2023, în timp ce conducea pe DN 39, în apropiere de 2 Mai, Vlad Pascu a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Roberta Dragomir și Sebastian Olaru, care au murit pe loc, aveau 20 și, respectiv, 21 de ani și erau studenți la Facultatea de Geografie a Universității București.

Șoferul a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa drogurilor, în condițiile în care medicii legiști au stabilit că avea în sânge cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată în octombrie 2023, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive și condamnat, la finalul unui lung proces, la 10 ani de detenție.

Dispariția bijuteriilor ar fi fost observată după accident

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că, în timpul anchetei, au existat informații conform cărora Pascu ar fi cheltuit pe droguri sume de ordinul sutelor de mii de euro.

Sursele Gândul au spus că, după arestarea fiului său, tatăl lui Pascu ar fi afirmat, de față cu diferite persoane, că băiatul i-ar fi luat o cantitate importantă de aur. Ar fi vorba despre cinci kilograme de metal prețios, în valoare totală de aproximativ 700.000 de euro.

Vlad Pascu ar fi luat bijuteriile pe rând, pe parcursul unei perioade lungi de timp, iar banii ar fi fost cheltuiți, în principal, pe droguri și diferite distracții.