Prima pagină » Social » Tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai ar fi cheltuit pe droguri aproape 700.000 de euro. Vlad Pascu ar fi luat din casa tatălui său 5 kg de aur

Tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai ar fi cheltuit pe droguri aproape 700.000 de euro. Vlad Pascu ar fi luat din casa tatălui său 5 kg de aur

Andrei Dumitrescu
03 feb. 2026, 05:00, Social
Tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai ar fi cheltuit pe droguri aproape 700.000 de euro. Vlad Pascu ar fi luat din casa tatălui său 5 kg de aur
Galerie Foto 9

Vlad Pascu, tânărul condamnat la 10 ani de închisoare pentru că, în august 2023, a ucis doi tineri în localitatea constănțeană 2 Mai după ce s-a urcat drogat la volan și a intrat cu mașina într-un grup de pietoni, ar fi furat o cantitate uriașă de aur. Acesta ar fi luat metalul prețios chiar de la tatăl său, care ar fi observat lipsa bijuteriilor abia după ce fiul său a fost arestat.

La data de 19 august 2023, în timp ce conducea pe DN 39, în apropiere de 2 Mai, Vlad Pascu a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare

Roberta Dragomir și Sebastian Olaru, care au murit pe loc, aveau 20 și, respectiv, 21 de ani și erau studenți la Facultatea de Geografie a Universității București.

Șoferul a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa drogurilor, în condițiile în care medicii legiști au stabilit că avea în sânge cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Mașina cu care a Vlad Pascu a produs accidentul de la 2 Mai

Vlad Pascu a fost trimis în judecată în octombrie 2023, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive și condamnat, la finalul unui lung proces, la 10 ani de detenție.

Dispariția bijuteriilor ar fi fost observată după accident

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că, în timpul anchetei, au existat informații conform cărora Pascu ar fi cheltuit pe droguri sume de ordinul sutelor de mii de euro.

Tatăl lui Vlad Pascu

Sursele Gândul au spus că, după arestarea fiului său, tatăl lui Pascu ar fi afirmat, de față cu diferite persoane, că băiatul i-ar fi luat o cantitate importantă de aur. Ar fi vorba despre cinci kilograme de metal prețios, în valoare totală de aproximativ 700.000 de euro.

Vlad Pascu ar fi luat bijuteriile pe rând, pe parcursul unei perioade lungi de timp, iar banii ar fi fost cheltuiți, în principal, pe droguri și diferite distracții.

Recomandarea video

Mediafax
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
Cancan.ro
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Orașul din România în care oamenii dau două treimi din salariu pe chirie
ECONOMIE Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”
01:47
Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”
TENSIUNI Donald Trump: Acum negociem cu Iran. Dacă reușim să cădem de acord, va fi minunat. Dacă nu, probabil se vor întâmpla lucruri rele
00:41
Donald Trump: Acum negociem cu Iran. Dacă reușim să cădem de acord, va fi minunat. Dacă nu, probabil se vor întâmpla lucruri rele
EXCLUSIV Valentin Stan: Bolojan ne spune că bugetarii care „nu fac treabă” au contracte beton și „trebuie alergati”
23:29
Valentin Stan: Bolojan ne spune că bugetarii care „nu fac treabă” au contracte beton și „trebuie alergati”
COMERȚ Premierul indian Modi i-a mulțumit lui Trump pentru apelul telefonic și pentru reducerea tarifelor la produsele indiene
23:17
Premierul indian Modi i-a mulțumit lui Trump pentru apelul telefonic și pentru reducerea tarifelor la produsele indiene
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție
23:05
Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție
ECONOMIE Ministerul Economiei deblochează normele privind semnătura electronică. Anunțul oficial al ministrului
22:35
Ministerul Economiei deblochează normele privind semnătura electronică. Anunțul oficial al ministrului

Cele mai noi

Trimite acest link pe