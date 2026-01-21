Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Stan: Săptămâna trecută generalul Gheorghiță i-a informat pe ruși prin intermediul posturilor TV că nu avem garanții de securitate pentru Neptun Deep

Serdaru Mihaela
21 ian. 2026, 07:00, Marius Tucă Show

În ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul politic Valentin Stan a lansat o critică vehementă la adresa generalului Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, pentru declarațiile făcute săptămâna trecută despre lipsa garanțiilor de securitate. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Valentin Stan a subliniat că astfel de afirmații publice încalcă principiile de bază ale diplomației și pot avea efecte economice grave pentru România. Acesta mai spune că orice tratat internațional care oferă garanții de securitate, părțile nu declară public deficiențele acestuia.

Săptămâna trecută a ieșit nimeni altul decât șeful Armatei Române, Gheorghiță (…) Toate televiziunile au preluat treaba asta, informându-i cu această ocazie și pe ruși că noi nu avem nicio garanție de securitate în zona Neptun Deep. Dacă te afli într-un contract, într-un instrument de drept internațional, la care ești parte și care îți oferă oarece garanții de securitate și ai descoperit că astea pe anumite componente nu ți se aplică, niciodată nu ieși public să spui asta, spune Valentin Stan

Analistul a atras atenția asupra consecințelor practice: o astfel de declarație poate influența piețele, similar cu cazul fostului ministru de Finanțe care „se juca cu bursa”.

Dacă te duci și spui că pe Neptun Deep nu ai nicio garanție de securitate, nu crezi că OMV-ul o să-ți ceară niște bani în plus, a întrebat retoric Stan.

