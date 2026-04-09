Ștefan Popescu: „NATO va rămâne doar pe hârtie. Angajamentul american în securitatea europeană s-a terminat”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ștefan Popescu, diplomat și analist, a vorbit despre viitorul NATO și despre rolul Statelor Unite în securitatea Europei. Invitatul a spus că alianța va continua să existe, dar cu o implicare diferită din partea americanilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ștefan Popescu a explicat că Statele Unite își pot reorienta prioritățile strategice, în special către zone de interes precum regiunea arctică. Acest lucru ar putea schimba modul în care funcționează securitatea Europei.

Ștefan Popescu: „NATO cred că va rămâne pe hârtie”

Analistul a spus că alianța nu va dispărea, însă prezența americană se va concentra pe puncte strategice. El a subliniat importanța zonei de nord pentru interesele viitoare ale SUA.

„Cred că va rămâne. Oricum, pe hârtie, alianța rămâne. America cred că va fi angajată în anumite puncte nodale din NATO, cum este Polonia, Finlanda, adică zona de nord, pentru că o interesează zona arctică. Acum, după ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, cu atât mai mult este interesată de ruta maritimă arctică, care se va deschide și va fi complet operațională în probabil 20-30 de ani. America se gândește la viitor. Cred că angajamentul american în securitatea continentului, așa cum eram noi obișnuiți, cred că s-a terminat.”, spune el.

Războiul a amplificat antisemitismul

Invitatul a vorbit și despre efectele conflictului asupra percepțiilor sociale, în special în Europa. El a spus că tensiunile au contribuit la accentuarea unor sentimente deja existente.