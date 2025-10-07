Valentin Stan: Acum avem și legea pentru a putea reacționa în cazul unui ATAC hibrid

Valentin Stan, invitat în emisiunea lui Marius Tucă din 6 octombrie 2025, a comentat despre cazul amenințărilor cu atacuri la școli și spitale apărute pe 22 septembrie. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a comentat despre cazul amenințărilor cu atacuri la școli și spitale apărute pe 22 septembrie. El a explicat că inițial s-a vorbit despre un posibil atac hibrid de origine externă, menit să creeze panică în societate. Ulterior, s-a dovedit că autorul amenințărilor este un adolescent cunoscut în domeniul IT, cu antecedente în Statele Unite, și nu o operațiune străină.

Suntem pe 22 septembrie. Apăruse amenințarea la adresa școlilor și a spitalelor (…) Nu, nu era război hibrid. Este asta o dovadă de prostie a televiziunii sau este un exercițiu activ din perspectiva implementării acestei legi care poate să ofere platforma pentru a invoca un atac hibrid fals pentru a duce o țară la război, întreabă profesorul Stan

În concluzie, Valentin Stan a criticat exploatarea mediatică și politică a situației, subliniind pericolul manipulării opiniei publice în contextul tensiunilor regionale.