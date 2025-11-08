Valentin Stan: AMERICANII nu vor plasa trupe americane permanente în România

În emisiunea Marius Tucă Show din 3 noiembrie 2025, Valentin Stan susține că în România nu există trupe americane permanente, ci o prezență rotativă, nu cantonată cu baze fixe unde militarii să stea cu familiile pe termen lung. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan explică că există un angajament american de prezență continuă, dar rotativă, susținută de un acord NATO din 1997, Actul Fondator cu Rusia, care interzice plasarea de trupe permanente în țările nou-intrate în NATO, inclusiv România. Stan subliniază că, deși sunt circa o mie de militari americani prezenți acum pe teritoriul României, aceștia fac parte dintr-un sistem de rotație și nu constituie o prezență permanentă în sensul clasic al cuvântului.

Lui Moșteanu îi se pare că noi avem pe teritoriul României trupe permanente (…) Ce nu știu băieții ăștia, nici din MAE, nici din Ministerul Apărării Naționale, este că americanii și din cauza lor, NATO la fel, toate țările, nu vor plasa trupe permanente în România. Știți de ce? Pentru că există un document încă din 1997 pe care NATO l-a semnat cu Rusia, se numește Actul Fondator, și ei nu vor să calce în străchini pe documente semnate cu rușii în ceea ce privește consolidarea de trupe în țările nou-intrate în NATO după prăbușirea comunismului, subliniză Valentin Stan.

Profesorul mai precizează că această prezență rotativă este parte a angajamentului SUA față de România, în contextul Grupului de Luptă NATO cu națiune cadru Franța, iar trupele se pot muta în funcție de necesități fără a fi staționate definitiv în țară.