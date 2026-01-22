Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Americanii pot cere procent din exploatarea Neptun Deep pentru garanții de securitate

Valentin Stan: Americanii pot cere procent din exploatarea Neptun Deep pentru garanții de securitate

Cătălin Costache
22 ian. 2026, 07:00, Marius Tucă Show

În ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul univ. dr. Valentin Stan a comentat implicațiile de securitate ale proiectului Neptun Deep în urma declarațiilor Gen. Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a afirmat că, după declarațiile potrivit cărora Neptun Deep nu ar intra sub umbrela de securitate a art. 5 al NATO, SUA ar putea să intervină în cazul unui incident. Profesorul a susținut că americanii ar putea condiționa securitatea proiectului de obținerea unui procent din exploatarea resurselor, sugerând un scenariu în care prezența simbolică a SUA ar funcționa ca factor de descurajare pentru Rusia.

Valentin Stan: Dupa ce Gheorghiță face această declarație, este evident și pentru ruși că americanii nu vor mișca un deget. Dar am o veste pentru tine. Americanii s-ar putea să vrea să miște un deget și să spună – românași, vreți să trimitem 2-3 bărcuțe cu pescari americani pe lângă Neptun Deep, că niciun rus nu o să dea cu bomba în voi dacă pescuim noi pe acolo, vă costă 10% din exploatare -. Până una alta, cu ce scoatem din Neptun Deep, ar trebui să ne bucurăm că mai avem și noi un strop.

Ediție integrală

Recomandarea video

Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Câte zile au pierdut bucureștenii așteptând în trafic anul trecut?
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 838. Israelul a atacat posturi de frontieră între Siria și Liban
07:33
Război în Orientul Mijlociu, ziua 838. Israelul a atacat posturi de frontieră între Siria și Liban
ACTUALITATE 22 Ianuarie, calendarul zilei: Diane Lane împlinește 61 de ani. Moare Heath Ledger, la 28 de ani
07:15
22 Ianuarie, calendarul zilei: Diane Lane împlinește 61 de ani. Moare Heath Ledger, la 28 de ani
FLASH NEWS Putin vrea să intre în Consiliul de Pace al lui Trump. Taxa ar putea fi plătită din active înghețate. Ce planuri are Rusia pentru Ucraina
06:00
Putin vrea să intre în Consiliul de Pace al lui Trump. Taxa ar putea fi plătită din active înghețate. Ce planuri are Rusia pentru Ucraina
EXCLUSIV Bucureștiul, în epoca de gheață: 14 grade în apartamente. Bătrânii caută brazi de la Crăciun, să-i pună pe foc: „Și ne mai iau și pielea de pe noi”
06:00
Bucureștiul, în epoca de gheață: 14 grade în apartamente. Bătrânii caută brazi de la Crăciun, să-i pună pe foc: „Și ne mai iau și pielea de pe noi”
EXCLUSIV Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 ajunge pentru a doua oară în camera preliminară a instanței supreme. Cine e judecătorul care va da pronunțarea în 28 ianuarie
06:00
Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 ajunge pentru a doua oară în camera preliminară a instanței supreme. Cine e judecătorul care va da pronunțarea în 28 ianuarie
EXCLUSIV Ce spune despre Dumnezeu cel mai feroce criminal român. Beniamin Laichici a omorât cinci oameni într-o singură zi
05:00
Ce spune despre Dumnezeu cel mai feroce criminal român. Beniamin Laichici a omorât cinci oameni într-o singură zi

Cele mai noi

Trimite acest link pe