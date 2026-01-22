Valentin Stan: Americanii pot cere procent din exploatarea Neptun Deep pentru garanții de securitate

În ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul univ. dr. Valentin Stan a comentat implicațiile de securitate ale proiectului Neptun Deep în urma declarațiilor Gen. Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a afirmat că, după declarațiile potrivit cărora Neptun Deep nu ar intra sub umbrela de securitate a art. 5 al NATO, SUA ar putea să intervină în cazul unui incident. Profesorul a susținut că americanii ar putea condiționa securitatea proiectului de obținerea unui procent din exploatarea resurselor, sugerând un scenariu în care prezența simbolică a SUA ar funcționa ca factor de descurajare pentru Rusia.

Valentin Stan: Dupa ce Gheorghiță face această declarație, este evident și pentru ruși că americanii nu vor mișca un deget. Dar am o veste pentru tine. Americanii s-ar putea să vrea să miște un deget și să spună – românași, vreți să trimitem 2-3 bărcuțe cu pescari americani pe lângă Neptun Deep, că niciun rus nu o să dea cu bomba în voi dacă pescuim noi pe acolo, vă costă 10% din exploatare -. Până una alta, cu ce scoatem din Neptun Deep, ar trebui să ne bucurăm că mai avem și noi un strop.

