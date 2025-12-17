Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre riscurile asupra sănătății și consumul de energie

Luminițele de Crăciun creează o atmosferă caldă și familiară în case și orașe, însă lăsate aprinse peste noapte pot ridica întrebări legate de siguranță, sănătate și consumul de energie. Specialiștii atrag atenția că acestea pot fi folosite în siguranță, dar doar cu respectarea unor reguli clare.

Odată cu lăsarea serii, orașele se aprind în mii de lumini festive, iar decorul de Crăciun devine parte din rutina zilnică. Tocmai această familiaritate face ca mulți oameni să lase luminițele aprinse toată noaptea, uneori chiar mai multe zile la rând, fără a lua în calcul riscurile asociate.

Potrivit specialiștilor în siguranță electrică, instalațiile moderne cu LED sunt, în general, mai eficiente și mai sigure decât cele clasice. Cu toate acestea, riscurile nu sunt complet eliminate, mai ales atunci când sunt utilizate necorespunzător.

Cablajele vechi, de slabă calitate sau deteriorate pot provoca supraîncălzire, scurtcircuite sau defecțiuni electrice. În cazul brazilor naturali uscați, al perdelelor, textilelor sau decorațiunilor amplasate în apropiere, pericolul de incendiu crește semnificativ, mai ales dacă luminițele rămân aprinse în timp ce toată lumea doarme, potrivit Click.ro.

Specialiștii avertizează că nici instalațiile LED nu sunt complet lipsite de riscuri, în special dacă provin de la producători nesiguri sau sunt utilizate continuu, fără pauze.

Când decorarea devine excesivă

În entuziasmul sărbătorilor, decorarea poate depăși uneori limitele siguranței. Luminițele sunt înfășurate în jurul perdelelor, ramelor de ferestre, rafturilor sau chiar al tăbliilor de pat, zone unde contactul constant cu textile sau lemn nu este recomandat.

Deși LED-urile se încălzesc mai puțin, funcționarea lor continuă în astfel de condiții nu este ideală. Experții recomandă ca luminițele de Crăciun să rămână un element decorativ, nu o sursă permanentă de iluminat pe timpul nopții.

Iluminatul festiv exterior oferă un spectacol vizual deosebit, dar vine cu reguli stricte. Nu toate instalațiile sunt concepute pentru a rezista la frig, umezeală sau condens nocturn. Utilizarea luminilor de interior pe balcoane sau în grădini este o practică frecventă, dar riscantă.

Regula de bază este clară: pentru exterior trebuie folosite exclusiv instalații certificate pentru uz exterior, rezistente la apă și temperaturi scăzute.

Impactul asupra somnului

Pe lângă riscurile electrice, luminițele de Crăciun pot afecta și calitatea somnului. Organismul uman este programat să se odihnească în întuneric, iar chiar și lumina difuză poate reduce secreția de melatonină, hormonul responsabil pentru un somn profund.

La persoanele sensibile, acest lucru se poate manifesta prin somn superficial, treziri frecvente sau stări de oboseală dimineața. Specialiștii în somn recomandă ca dormitorul să fie cât mai întunecat pe timpul nopții.

Astfel, o soluție practică este utilizarea temporizatoarelor sau a prizelor inteligente. Aceste dispozitive permit stingerea automată a luminițelor după ce adormi și reaprinderea lor la amurg.

Beneficiile sunt multiple mai ales în privința reducerii consumului de energie care se traduce prin facturi mai mici la electricitate

Luminițele de Crăciun nu reprezintă un pericol în sine, însă neglijența și utilizarea excesivă sunt adevărații factori de risc. Cu puțină atenție și alegeri corecte, strălucirea sărbătorilor poate rămâne exact ceea ce trebuie să fie: o sursă de bucurie, nu de stres.