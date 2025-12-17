613 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Este oficial

O anumită categore de pensionari din România au primit 613 lei în plus la pensie, iar decizia este una oficială. În anumite centre urbane, pensiile au ajuns să fie chiar duble, spre deosebire de alte orașe. Totuși, există și localități în care pensia medie este aproape dublă față de alte localități.

Potrivit datelor furnizate de Casa de Pensii, au fost oferiți 613 lei în plus la pensie pentru o categorie de pensionari din România. Este vorba despre 26.775 de seniori din Maramureș care, în luna decembrie 2025, au primit, în medie, 613 lei în plus la pensia minimă de 1.281 de lei.

613 lei în plus la pensie pentru acești seniori din România

Pentru ca seniorii să atingă pensia minimă de 1.281 de lei, statul român este nevoit să plătească sume consistente. În tabelul de mai jos, întocmit de CNPP, pot fi consultate datele oficiale.

Așa cum prevede legislația, nicio pensie nu poate fi mai mică de 1.281 de lei, în România. La momentul actual, circa 827.000 de pensionari, în baza contributivității, ar trebui să încaseze o pensie sub 1.281 de lei. Pentru că legea arată că pensionarul nu poate avea o pensie mai mică decât pragul prevăzut, CNPP suplimentează acest venit.

Casa de Pensii a acoperit astfel de sume și în rândul mai multor pensionari din întreaga țară. De exemplu, în decembrie 2025, în Bistrița, 591 de lei au fost oferiți, în medie, către 16.800 de pensionari, ca să atingă pragul pensiei minime.

În Hunedoara, de altfel, în medie, s-au oferit 596 de lei pentru circa 16.000 de pensionari. Puțin peste 22.000 de pensionari din județul Timiș au primit 518 lei, în medie, pentru a june la 1.281 de lei pe lună.

Sursă foto: Casa de Pensii