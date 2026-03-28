Valentin Stan: Armata Iranului va avea curaj să se întoarcă împotriva regimului atunci când va avea susținerea terestră a SUA

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a vorbit despre condițiile pe care Statele Unite le-ar impune Iranului în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Invitatul a explicat că aceste cerințe vizează în principal programul nuclear și capacitățile balistice ale Teheranului. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan: S-a închis problema armelor și a rachetelor

Profesorul a explicat că, potrivit scenariului prezentat, Iranul ar trebui să renunțe la programul nuclear și la capacitățile balistice pentru a opri escaladarea conflictului. În opinia sa, acest lucru ar elimina amenințările din regiune.

Dacă Iranul nu acceptă condițiile americane, și condițiile americane sunt clare aici, s-a închis povestea cu centrifugele, s-a închis problema cu armele balistice, gata. Nu mai bombardează nimeni Israelul. S-a închis. Nimeni nu mai ține sub teroare Orientul Mijlociu. Nimeni nu mai blochează planeta.

O posibilă rezoluție a Consiliului de Securitate

Valentin Stan a adăugat că nu este exclusă nici o intervenție la nivelul Consiliului de Securitate al ONU, în funcție de evoluția situației. De asemenea, el a susținut că o eventuală intervenție terestră a americanilor ar avea un impact major asupra armatei iraniene.