Valentin Stan: Armata Iranului va avea curaj să se întoarcă împotriva regimului atunci când va avea susținerea terestră a SUA

Alexandra Anton Marinescu
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a vorbit despre condițiile pe care Statele Unite le-ar impune Iranului în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Invitatul a explicat că aceste cerințe vizează în principal programul nuclear și capacitățile balistice ale Teheranului. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul a explicat că, potrivit scenariului prezentat, Iranul ar trebui să renunțe la programul nuclear și la capacitățile balistice pentru a opri escaladarea conflictului. În opinia sa, acest lucru ar elimina amenințările din regiune.

Dacă Iranul nu acceptă condițiile americane, și condițiile americane sunt clare aici, s-a închis povestea cu centrifugele, s-a închis problema cu armele balistice, gata. Nu mai bombardează nimeni Israelul. S-a închis. Nimeni nu mai ține sub teroare Orientul Mijlociu. Nimeni nu mai blochează planeta.

O posibilă rezoluție a Consiliului de Securitate

Valentin Stan a adăugat că nu este exclusă nici o intervenție la nivelul Consiliului de Securitate al ONU, în funcție de evoluția situației. De asemenea, el a susținut că o eventuală intervenție terestră a americanilor ar avea un impact major asupra armatei iraniene.

Și ți-am spus. S-ar putea, nu pentru că ar vrea neapărat Trump, dar s-ar putea, nu știu dacă va fi cazul, să ai și o rezoluție a Consiliului de Securitate pe tema asta. Însă Iranul este terminat la ora actuală. Și repet, orice acțiune terestră a americanilor le va dezafecta armata. Pentru că în momentul în care îi vor vedea pe americani acolo, vor avea curaj să facă asta. Așa cum făceau și ăia în Afganistan. S-au bătut pentru onoare.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Aș fi vrut să fiu un jurnalist care relata despre răstignirea lui Iisus”
10:30
Ion Cristoiu: „Aș fi vrut să fiu un jurnalist care relata despre răstignirea lui Iisus”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În martie 1917 s-a prăbușit un imperiu. Nu se aștepta nimeni să cadă țarul”
10:00
Ion Cristoiu: „În martie 1917 s-a prăbușit un imperiu. Nu se aștepta nimeni să cadă țarul”
ACTUALITATE Valentin Stan: Când Iranul a aruncat cu rachete în toate părțile a dat dovadă de slăbiciune. Nu au putut să se lupte direct cu cei care îl atacau
09:30
Valentin Stan: Când Iranul a aruncat cu rachete în toate părțile a dat dovadă de slăbiciune. Nu au putut să se lupte direct cu cei care îl atacau
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Televiziunile americane folosesc războiul din Iran pentru a-l ataca pe Donald Trump”
08:30
Dan Dungaciu: „Televiziunile americane folosesc războiul din Iran pentru a-l ataca pe Donald Trump”
ACCIDENT Ion Cristoiu „Nu a fost niciodată o mai mare libertate a presei ca în perioada interbelică”
08:00
Ion Cristoiu „Nu a fost niciodată o mai mare libertate a presei ca în perioada interbelică”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În ultima săptămână am avut două comunicate despre Ucraina. Prezența lor în presă a fost direct proporțională cu libertatea presei din țară”
06:00
Dan Dungaciu: „În ultima săptămână am avut două comunicate despre Ucraina. Prezența lor în presă a fost direct proporțională cu libertatea presei din țară”
Mediafax
Avertizări ANM: Cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic la munte, în mai multe județe
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Afaceristul din România, acuzat că și-a părăsit familia pentru amantă! Divorțul anului scoate la iveală secrete tulburătoare!
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Lovitură dureroasă pentru Denise Rifai! Dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Dan Alexa
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Un sistem solar în devenire? Două planete, surprinse în formare în discul unei stele tinere
UTILE Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
10:43
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
AUTO Cât costă un plin la mașină, calculat în timp de lucru efectiv. Avem socoteala pe care nimeni nu a îndrăznit să o facă
10:14
Cât costă un plin la mașină, calculat în timp de lucru efectiv. Avem socoteala pe care nimeni nu a îndrăznit să o facă
ANALIZA de 10 Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
10:00
Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
AUTO Cât trebuie să plătești acum, în 2026, pentru un certificat nou de înmatriculare. Actele de care ai nevoie
09:35
Cât trebuie să plătești acum, în 2026, pentru un certificat nou de înmatriculare. Actele de care ai nevoie
RĂZBOI Strategia „mozaic” a Iranului încă funcționează, deși 8 figuri-cheie ale regimului de la Teheran au fost ucise în atacurile americano-israeliene
09:00
Strategia „mozaic” a Iranului încă funcționează, deși 8 figuri-cheie ale regimului de la Teheran au fost ucise în atacurile americano-israeliene
ACTUALITATE Tiger Woods, arestat după ce s-a răsturnat cu mașina în Florida. Fostul campion la golf a refuzat să se supună testării
08:51
Tiger Woods, arestat după ce s-a răsturnat cu mașina în Florida. Fostul campion la golf a refuzat să se supună testării

Cele mai noi

Trimite acest link pe