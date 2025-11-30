Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Armata rusă nu va intra în zonele demilitarizate din teritoriile pe care RUSIA le va lua de la ucraineni

Valentin Stan: Armata rusă nu va intra în zonele demilitarizate din teritoriile pe care RUSIA le va lua de la ucraineni

Alexandra Anton Marinescu
30 nov. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Armata rusă nu va intra în zonele demilitarizate din teritoriile pe care Rusia le va lua de la ucraineni

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a detaliat informațiile care arată cum ar putea fi înghețat conflictul din Ucraina. Discuția se concentrează pe zonele Herson și Zaporojie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Putin e puternic, dar vorbim de teritorii constituționale la acest moment

Stan a explicat modul în care anumite regiuni ar urma să rămână sub control rusesc, conform discuțiilor internaționale. El arată că recunoașterea de facto implică o realitate militară acceptată.

Herson și Zaporojie vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact. Ce înseamnă asta? Că acele porțiuni, ce am mai discutat, acele porțiuni din Donețk, care acum nu sunt ocupate, vor fi cedate de ucraineni rușilor. Și spune aici: vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact, ceea ce va însemna recunoașterea de facto de-a lungul liniei de contact. Deci, din nou, ce este sub linia de contact e la ruși. Gândește-te la un lucru foarte important, Marius: această poveste cu Herson și Zaporojie, americanii puteau să o propună doar dacă era agreată cu rușii. Iar rușii aici, deși Hersonul și Zaporojie sunt, la ora actuală, constituțional teritoriale federației, au acceptat să cedeze. Au acceptat să cedeze rușilor. Ceea ce-i complicat la ei. Sigur, Putin e puternic, dar atenție: vorbim de teritorii constituționale la acest moment. Apropo de concesii și neconcesii. Pentru că, din punctul lui de vedere, este exact ce spune el: bă băieți, eu vreau război. Mie îmi convine. Eu le câștig. Poate nu în șase luni, dar într-un an de zile sunt ale mele. Și în Donețk, și în Zaporojie, și în Herson. Adică și Zaporojie, și Herson sunt de facto la ruși.

Ucraina se angajează să nu recucerească prin forță teritoriul

Profesorul a explicat schimbarea majoră de poziție a Kievului, care acceptă să discute privind cedarea de teritorii. El spune că această formulare arată renunțarea la ideea recuperării prin luptă.

Ce zic ăștia, mă? Ucraina se angajează să nu recucerească prin forță teritoriul. Negocierile privind schimbul de teritorii vor începe de la linia de contact. Ce se vede aici? Au capitulat. După ce au ținut-o langa cu: nu cedăm teritorial, nu știu ce, aici până și ei și-au dat seama că sunt gâgă și că s-a închis.

