Valentin Stan: Ucraina PLĂTEȘTE pentru că Zelenski a mers pe mâna europenilor

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Zelenski a greșit când și-a pus încrederea în politicieni ca Macron sau Merz. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Ucraina a plătit miza pe mâna lui Zelenski în acest șmen de 2 lei în care s-a angajat, plasându-și încrederea în oameni de tip nulități politice, așa cum este un Macron sau Merz sau Starmer.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Zelenski a greșit când și-a pus încrederea în politicieni precum Macron sau Merz. Acesta a început prin a spune că Ministrul de Externe se laudă cu o reușită falsă. Europa nu a fost la masa negocierilor. Mai mult de atât, susține acesta, nici Ucraina nu a fost la masa negocierilor. Istoricul susține că Zelenski plătește o greșeală. Încrederea în Merz sau Starmer îl costă pe președintele ucrainean.