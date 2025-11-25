Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Ucraina PLĂTEȘTE pentru că Zelenski a mers pe mâna europenilor

Valentin Stan: Ucraina PLĂTEȘTE pentru că Zelenski a mers pe mâna europenilor

Andrei Rosz
25 nov. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Ucraina PLĂTEȘTE pentru că Zelenski a mers pe mâna europenilor

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Zelenski a greșit când și-a pus încrederea în politicieni ca Macron sau MerzUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Ucraina a plătit miza pe mâna lui Zelenski în acest șmen de 2 lei în care s-a angajat, plasându-și încrederea în oameni de tip nulități politice, așa cum este un Macron sau Merz sau Starmer. 

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Zelenski a greșit când și-a pus încrederea în politicieni precum Macron sau Merz. Acesta a început prin a spune că Ministrul de Externe se laudă cu o reușită falsă. Europa nu a fost la masa negocierilor. Mai mult de atât, susține acesta, nici Ucraina nu a fost la masa negocierilor. Istoricul susține că Zelenski plătește o greșeală. Încrederea în Merz sau Starmer îl costă pe președintele ucrainean.

Vine Ministrul de Externe și zice mamă ce am făcut noi. Europa nu a fost la masă, Marius Tucă. Și nu că n-a fost Europa, dar n-a fost nici Ucraina. Ucraina a plătit miza pe mâna lui Zelenski în acest șmen de 2 lei în care s-a angajat, plasându-și încrederea în oameni de tip nulități politice, așa cum este Macron sau Merz sau Starmer. Jucându-se cu cea mai mare putere a universului. Noi putem, la momentul ăsta, dragă Marius, să comentăm în fel și chip. Noi nu suntem oameni aici care să mergem așa cu niște ochelari de cal. Nu vedem dreapta, stânga. Tu atât m-ai criticat pentru cum îl lăudam eu pe Biden. Mai ții minte? Când am văzut ce face Biden, după aia… Rămânem acolo? Nu! Dimpotrivă. Când am văzut retragerea din Afganistan sau mai știu eu ce… 

