Valentin Stan: Atunci când americanii au retras trupele trimise pe relația bilaterală, situația este DEZASTRUOASĂ

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a explicat că trupele americane trimise în România făceau parte din relația bilaterală dintre țara noastră și Statele Unite, astfel că retragerea acestora reprezintă, în opinia sa, un adevărat dezastru diplomatic pentru România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a explicat că trimiterea și retragerea trupelor americane au reprezentat o decizie privind relația bilaterală dintre România și Statele Unite, și nu o măsură NATO.

Biden știa foarte bine că rușii nu o să atace pe nimeni. El avea planul lui cu Rusia. Iar brigăduța aia, pentru că ne-am lamentat, dar am și livrat, ne-a dat-o fără să aibă legătură cu NATO. Era o chestiune bilaterală. Ți‑ai dat seama ce se întâmplă când se retrage aia? Deci aia, Moștene, numai o treabă de NATO. Este o treabă care ține de relația bilaterală cu SUA, iar americanii îți arată că nu exiști. Culmea, confirmă și Trump în avion. Ăștia au dat‑o puțin și au dat‑seama că e ceva în neregulă și n‑a mai dat‑o. O punem noi grafic acum, ca să vadă și românii cum au distrus ăștia relația cu America.

Profesorul Stan susține că renunțarea la un astfel de angajament din partea Washingtonului nu arată doar o subminare a relațiilor dintre cele două țări, ci și faptul că România nu ar fi contat suficient în parteneriatul cu americanii.